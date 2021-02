De volta, Marcão Silva dá recado ao elenco do Sport: 'É só fazer o nosso papel'

Jair Ventura comanda treino no Sport - (Foto:Anderson Stevens/Sport Club do Recife)

O volante Marcão Silva será uma das novidades do Sport contra o lanterna Botafogo nesta sexta-feira, às 20 horas, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após cumprir suspensão na derrota, por 3 a 0, para o Flamengo, ele descartou qualquer ajuda dos rivais na briga contra o descenso. O Sport soma 35 pontos, em 17º lugar, e luta contra o rebaixamento. E faz diante o Botafogo um duelo direto para se manter na elite em 2021.

"Não tem diferença alguma. Porque até agora a gente só está dependendo da gente, então é só fazer o nosso papel. Claro que tem outros resultados que podem ajudar ou prejudicar, mas o importante é fazer o nosso papel. Nesses cinco jogos temos que procurar o nosso", disse Marcão.

O volante deverá ser escalado como titular pelo técnico Jair Ventura. Ronaldo Henrique poderá perder a vaga. Marcão Silva se juntaria a Betinho e Thiago Neves. A dúvida fica na lateral-direita. Raul Prata pode tomar o espaço de Ewerthon.

No restante do time, nada de novidade. O atacante Leandro Barcia segue no departamento médico após ter rompido o ligamento do joelho.

SPORT - Luan Polli; Raul Prata (Ewerthon), Adryelson, Iago Maidana e Júnior Tavares; Marcão Silva, Betinho e Thiago Neves; Patric, Marquinhos e Dalberto. Técnico: Jair Ventura.