Davis brilha e Lakers superam os Bulls; Curry se torna 2° maior cestinha de três

Anthony Davis brilha e Lakers superam os Bulls - (Foto: Nam Y. Huh/AP)

Anthony Davis desencantou na temporada da NBA. Depois de passar muitos jogos anotando abaixo dos 30 pontos, finalmente ele teve uma marca expressiva para comemorar. Na noite de sábado, o ala-pivô comandou a vitória do campeão Los Angeles Lakers sobre o Chicago Bulls, por 101 a 90, com 37 pontos e uma precisão incrível.

Foi a 13ª vitória dos Lakers, que ultrapassaram o rival Los Angeles Clippers e assumiram a liderança da Conferência Oeste. O atual campeão soma outras quatro derrotas. O Utah Jazz, que ganhou bem do Golden State Warriors e frustrou a noite em que Stephen Curry se tornou o segundo maior cestinha de três pontos na história, subiu para o segundo lugar.

Davis estava devendo uma apresentação forte na atual temporada após superar os 30 pontos em 21 partidas na campanha do título. E começou com tudo em Chicago, anotando os primeiros sete pontos dos Lakers.

Apenas no primeiro quarto, foram 15 pontos, errando apenas um de oito arremessos. Fez mais 11 no segundo e repetiu a dose no terceiro. Foi tão bem que ganhou descanso no período decisivo. Com os 37 pontos, terminou como cestinha.

O companheiro LeBron James não estava com a mão tão calibrada. Ainda assim, o astro contribuiu com um duplo-duplo ao fazer 17 pontos e pegar 11 rebotes. Esta foi a nona vitória seguida da equipe longe de Los Angeles.

Quem segue escrevendo seu nome na história da NBA é Stephen Curry, agora o segundo maior cestinha de três pontos da NBA, atrás apenas de Ray Allen, com 2973 cestas de longa distância. O ala dos Warriors superou, no início do segundo quarto, Reggie Miller, ao chegar à marca de 2561 arremessos certeiros no quesito.

A busca pelo primeiro lugar será bastante complicada. São 412 cestas atrás de Allen, que brilhou nas quadras até os 39 anos. Curry está com 32 e promete tentar a façanha.

Apesar do recorde, ele não teve muito a comemorar no jogo. Os Warriors perderam por 127 a 108 para o Utah Jazz, que têm belo início de temporada na Conferência Oeste, com 12 vitórias em 16 jogos.

Confira os resultados de sábado:

Minnesota Timberwolves 120 x 110 New Orleans Pelicans;

Detroit Pistons 110 x 114 Philadelphia 76ers;

Brooklyn Nets 128 x 124 Miami Heat;

Dallas Mavericks 108 x 133 Houston Rockets;

Utah Jazz 127 x 108 Golden State Warriors;

Chicago Bulls 90 x 101 Los Angeles Lakers;

Phoenix Suns 112 x 120 Denver Nuggets;

Jogos deste domingo:

Indiana Pacers x Toronto Raptors

Los Angeles Clippers x Oklahoma City Thunder

Orlando Magic x Charlotte Hornets

Boston Celtics x Cleveland Cavaliers

Milwalkee Bucks x Atlanta Hawks

San Antonio Spurs x Washington Wizards

Portland Trail Blazers x New York Knicks