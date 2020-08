Daniel Alves tem fratura confirmada e desfalca São Paulo em clássico

Daniel Alves sofreu uma fratura no antebraço direito durante a vitória do São Paulo sobre o Athletico-PR na noite desta quarta-feira e passará por cirurgia já nesta quinta. O clube não estipulou o prazo de recuperação do jogador, que virou desfalque para o clássico de domingo, contra o Corinthians.

"O Daniel Alves foi atendido no HCor, onde se evidenciou uma fratura no antebraço direito. Ele será submetido a cirurgia nesta quinta-feira para colocar uma placa para correção da fratura. A expectativa é de que a recuperação seja boa. Não podemos estipular o período, mas esperamos uma boa recuperação por se tratar de uma fratura alinhada e com um bom prognostico de recuperação", explicou o médico do clube Dr. José Sanchez.

O camisa 10 sofreu a lesão aos 33 minutos do segundo tempo, após pancada acidental, e imediatamente foi substituído por Luan. Ele deixou o Morumbi diretamente para o hospital, onde foi constatada a fratura.

O próximo jogo do São Paulo será o clássico contra o Corinthians, no domingo. Além de Daniel Alves, o técnico Fernando Diniz terá o desfalque do lateral-esquerdo Reinaldo, suspenso. Já o atacante Luciano reclamou de dores musculares e será reavaliado na reapresentação do elenco nesta quinta-feira.