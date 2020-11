Daniel Alves rebate críticos e comemora vaga: 'Quero desfrutar do meu sonho'

A vitória por 3 a 0 sobre o Flamengo, no estádio do Morumbi, e a classificação às semifinais da Copa do Brasil foram muito comemoradas por Daniel Alves. Em uma postagem em suas redes sociais nesta quinta-feira, um dos principais destaques do time destacou a importância do clube de coração desde a infância em sua carreira.

"O São Paulo me fez sentir, em meio a tantas dificuldades, as maiores alegrias, e hoje eu só quero desfrutar do meu sonho", escreveu o capitão do time em sua conta no Instagram. "Eu não sou perfeito nem quero ser... eu só quero me dedicar a realizar os meus sonhos e ânimo a todos vocês seres humanos a tentarem. 'Faça valer a pena'".

Daniel Alves viveu um mau momento nos últimos meses e recebeu críticas da torcida, mas, nas partidas mais recentes, retomou o bom futebol e mandou um recado aos críticos.

"Aqueles que pensam ou pensaram que eu quero ser mais que esse clube nunca entenderam o sentimento e a sensação de poder estar trabalhando onde você sempre sonhou", comentou o jogador. "Respeito é a palavra que define o sentimento por esse clube. Sei que não é o melhor momento em termos de gestão, mas sei também que o sentimento, quando é de verdade, transcende qualquer dificuldade", completou.

Na Copa do Brasil, o São Paulo enfrentará agora o Grêmio. Os jogos das semifinais serão nos dias 23 e 30 de dezembro e a CBF ainda fará o sorteio dos mandos de campo. No Campeonato Brasileiro, o time paulista jogará neste domingo contra o Vasco, no Morumbi, pela 22.ª rodada.