Curso on-line sobre a captação de recursos para o desenvolvimento do esporte escolar - (Foto: Divulgação/Governo do Estado de MS)

O 22º e último curso on-line do Ciclo de Capacitação e Atualização em Educação Física vai abordar “Captação de recursos para o desenvolvimento do esporte no contexto escolar”, nesta sexta-feira (16.10), às 9 horas. A videoaula, promovida pela Unidade Pedagógica e de Formação (UPF) da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), terá transmissão ao vivo no canal oficial da Fundação no YouTube.

Vão compor a discussão os professores Ademir Alves de Oliveira e Daniel Silva de Sena, com mediação de Rodrigo Barbosa de Miranda. A capacitação é voltada a acadêmicos e profissionais de Educação Física, atletas e gestores esportivos, com foco na excelência esportiva.

O curso abordará noções básicas para garantir a sustentabilidade e desenvolvimento de instituições e clubes por meio da obtenção de recursos nas esferas municipal, estadual e federal (Lei de Incentivo ao Esporte); identificação de fontes financiadoras e formas inovadoras para firmar parcerias com o setor privado.

Segundo o gerente da UPF/Fundesporte, Domingos Sávio da Costa, o objetivo é, por meio da experiência dos palestrantes, auxiliar profissionais de Educação Física e gestores a angariar recursos para seus projetos esportivos.

“O profissional que trabalha com esporte, principalmente em âmbito escolar, pode melhorar sua intervenção, por meio de parcerias financeiras. Os professores Ademir Oliveira e Daniel Sena vão transmitir um pouco de experiência àqueles objetivam captar recursos a fim de proporcionar excelência esportiva na formação e desenvolvimento de atletas”, salienta Costa.

O curso segue com inscrições abertas até as 23h59 desta quinta-feira (15.10), com vagas limitadas.

Sobre o Ciclo

O Ciclo de Capacitação e Atualização em Educação Física da Fundesporte abrangeu 22 cursos. A programação de videoaulas gratuitas ao vivo teve início no dia 4 de agosto e se encerra nesta sexta-feira, 16 de outubro.

O objetivo é o desenvolvimento dos profissionais que integram o campo da Educação Física, esporte e lazer, mediante a adoção de instrumentos que propiciem meios para o acesso ao conhecimento, a aquisição de novas habilidades e mudança de atitudes, contribuindo com o melhor desempenho nessa área, na busca constante de novas competências.

A série de cursos apresentou, por três meses, sempre às terças e sextas-feiras, diversos conteúdos relacionados ao esporte, como nutrição, psicologia, desenvolvimento motor, avaliação física, métodos de treinamento de base em diversas modalidades (voleibol, basquetebol, futsal, badminton, atletismo, natação, lutas), com foco no contexto escolar. Com carga horária de duas horas cada curso, os participantes receberão certificação a partir de novembro.

Para mais informações e esclarecimento de dúvidas, entre em contato pelo telefone (67) 3323-7225 ou adicione este número e mande uma mensagem pelo WhatsApp.