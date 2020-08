Curso aborda aspectos fisiológicos aplicados à criança e ao adolescente na prática esportiva - (Foto: Divugação/Fundesporte)

Curso on-line promovido pela Unidade Pedagógica e de Formação (UPF) da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) terá como tema os “Aspectos fisiológicos aplicados à criança e ao adolescente” na prática de exercícios físicos. A transmissão ao vivo, que integra o Ciclo de Capacitação e Atualização em Educação Física, acontecerá nesta sexta-feira (7), às 14 horas, no

canal oficial da Fundesporte no YouTube .

Voltada a acadêmicos e profissionais de Educação Física, atletas e gestores esportivos, com foco na excelência esportiva, a videoaula será ministrada pelo prof. Me. Geovany Rafael Bisol e prof. Dr. Hugo Alexandre Santana, com mediação do prof. Me. Rodrigo Aranda Serra.

O diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda, salienta que o tema do curso visa orientar profissionais da área na prescrição de exercícios físicos adequados a crianças e adolescentes. “É essencial que técnicos desportivos conheçam as especificidades do funcionamento do corpo deste público etário e como cada um se comporta durante o treinamento, além de verificar as respostas aos estímulos provocados em seus organismos”.

Para Geovany Bisol, durante a prática de exercício físico, tanto crianças quanto adolescentes, possuem algumas respostas diferentes de pessoas adultas. “O profissional que entende isso consegue realizar melhor planejamento das suas aulas e, por consequência, melhor rendimento físico com segurança nessa população”.

O professor Hugo Santana enfatiza que a fisiologia é sempre um ponto a ser considerado em qualquer atividade ou exercício físico, principalmente em âmbito escolar. “Mesmo a distância, espero que os participantes do curso tenham uma autoavaliação e percepção crítica de como se deve utilizar a fisiologia, do exercício no caso, como uma aliada à estruturação de suas aulas da educação física escolar”.

Sobre o Ciclo

O Ciclo de Capacitação e Atualização em Educação Física abrange 22 cursos. A programação de videoaulas gratuitas ao vivo teve início no dia 4 de agosto e segue até 16 de outubro.

Além de fisiologia do exercício, a série apresenta diversos conteúdos relacionados ao esporte, como nutrição, psicologia, desenvolvimento motor, avaliação física, métodos de treinamento de base em diversas modalidades (voleibol, basquetebol, futsal, badminton, atletismo, natação, lutas), com ênfase no contexto escolar. Cada curso terá carga horária de duas horas, com certificação aos participantes.

Confira a lista completa de cursos e os links para inscrição clicando aqui . Para mais informações e esclarecimento de dúvidas, entre em contato pelo telefone (67) 3323-7225 ou adicione este número e mande uma mensagem pelo WhatsApp.

Lucas Castro, Fundesporte