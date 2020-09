Cuca está otimista para jogo do Santos com Olimpia: "Temos um padrão de jogo"

Técnico Cuca - (Foto: Felipe Rau/Estadão)

O técnico Cuca está otimista para o jogo com o Santos, quinta-feira, às 19 horas, em Assunção, no Paraguai, quando vai precisar de um empate para garantir a vaga nas oitavas de final da principal competição sul-americana.

"Estamos construindo um padrão de jogo bacana, interessante. Tem dias que o jogador não consegue jogar na alta intensidade que eles têm. Tem fatores que atrapalham, cansaço, desgaste, dor, então temos que saber que eles são seres humanos", disse o treinador, domingo, após o empate com o Fortaleza, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.

Apesar do 1 a 1, Cuca considerou que o time evoluiu e está alcançando o patamar desejado. "Estou contente com o que eles produziram. Foi o jogo ideal. esse é o jogo. A gente tem jogado assim quase todos os jogos. Mesmo nas derrotas a gente tem sido melhor que o adversário, tido mais posse de bola."

O único problema destacado pelo técnico santista foi o grande número de chances perdidas, o que não poderá ocorrer em uma partida decisiva como a que será contra o Olímpia. "Não fomos felizes nas finalizações", limitou-se a dizer Cuca, não querendo mexer com o moral de seus jogadores pouco antes de um duelo tão importante.

O Santos lidera o Grupo G, com dez pontos, após quatro rodadas, com três vitórias e um empate. O argentino Defensa Y Justicia soma seis, enquanto Olímpia tem cinco e peruano Denfín apenas um. Para enfrentar os paraguaios, Cuca não poderá contar com sua dupla de zaga titular. Lucas Veríssimo e Luan Peres cumprem suspensão.