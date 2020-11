Cuca elogia Santos: 'Estamos no Brasileiro, na Copa do Brasil e na Libertadores'

Engana-se o torcedor do Santos que o técnico Cuca tenha ficado satisfeito com o sexto lugar obtido pela equipe no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Apesar do elenco enxuto, o treinador planeja mais para a equipe tanto na principal competição nacional como na Copa do Brasil e na Libertadores.

"Para essa análise do primeiro turno, temos que voltar ao começo da competição e vermos o que muitos analistas falaram. Santos estaria na segunda página, não entre os 10 primeiros. Estamos na primeira página, posição a nível de zona de Libertadores. Não é o que o Santos almeja, mas não estamos envolvidos só no Brasileirão. Copa do Brasil, Libertadores, mata-mata, viagem, elenco enxuto, formação de jovens", disse Cuca, em entrevista coletiva, após a vitória, por 3 a 1, sobre o Bahia, na Vila Belmiro.

O treinador elogiou o elenco e externou sua felicidade pelo desempenho da equipe. ""Estou muito contente com o trabalho, o retorno dos jovens e dos mais experientes. Torcedor também deve estar feliz com o que esse pessoal tem apresentado. Vivo em outras duas competições e entre os seis primeiros do Campeonato Brasileiro."

Na próxima rodada do Brasileirão, o Santos enfrentará o Red Bull Bragantino, domingo, em Bragança Paulista. E não terá o artilheiro Marinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. "Projeto mais difícil no segundo turno é a negociação dos três pontos. Cada um terá uma luta, não se sabe se é jogar contra parte de cima ou de baixo. Equipes tradicionais com 19 ou 20 pontos e vão vender caro cada jogo. Temos que nos preparar. Sei que segundo turno vai ser mais difícil por estarmos em outras competições. Prevejo no segundo turno uma dificuldade maior no Campeonato Brasileiro. Tomara que eu esteja enganado."

Antes de voltar a jogar pelo Brasileiro, a equipe santista disputa a partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, quarta-feira, em Fortaleza, diante do Ceará. No primeiro jogo, na Vila Belmiro, houve empate sem gols.