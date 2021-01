Cuca elogia atuação do Santos com 2º tempo 'excelente' e exalta Soteldo

O técnico Cuca reconheceu que o Santos encontrou dificuldades diante do Botafogo, mas garantiu ter ficado satisfeito com a atuação do time na vitória por 2 a 1, neste domingo, na Vila Belmiro, pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro, definida apenas aos 36 minutos do segundo tempo. O treinador avaliou que o resultado foi justo e classificou como "excelente" o desempenho da equipe na etapa final

Cuca apontou o desafio de encarar um adversário que briga contra o rebaixamento o Botafogo é o lanterna e de atuar em meio a uma maratona, sendo que na quarta-feira havia se classificado à final da Copa Libertadores ao fazer 3 a 0 no Boca Juniors, também na Vila Belmiro.

"Era uma partida que a gente sabia que teríamos dificuldade. O Botafogo, apesar de estar lá embaixo, não tem jogado mal. Um fortíssimo calor aqui, nós com desgaste da partida de quarta, levamos a campo o que de melhor a gente podia, dentro da possibilidade. Fizemos um bom primeiro tempo e um ótimo, um excelente segundo tempo, quando comandamos muito o jogo, criamos oportunidades, envolvemos bastante o adversário até que uma hora a bola acabou entrando. Acredito que foi um placar justo", analisou o técnico.

Cuca também elogiou a ótima atuação de Soteldo. O atacante venezuelano marcou o primeiro gol e deu o passe para Bruno Marques fazer o segundo, se destacando como já havia acontecido diante do Boca Juniors. E o treinador apontou que o jogador pode produzir ainda mais.

"O Soteldo está evoluindo muito, teve covid-19, fomos o colocando gradativamente para não correr riscos, e ele tem evoluído bastante fisicamente. É um jogador de velocidade e explosão, muito bom jogador", disse.

O Santos voltará a jogar na quinta-feira, às 19 horas, quando vai encarar o Fortaleza, no Castelão, pela 31.ª rodada do Brasileirão. O time está em oitavo lugar, com 45 pontos.