Cuca comanda treino tático e define o time do Santos para final da Libertadores

O Santos está pronto para a decisão da Copa Libertadores. O técnico Cuca comandou o último treino tático, nesta quinta-feira, no CT do Fluminense, antes do duelo de sábado, às 17h, no Maracanã. Com todos os jogadores à disposição, o treinador não deverá proporcionar nenhuma surpresa na escalação da equipe.

O time mais provável para entrar em campo deverá formar com: John; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Lucas Braga; Marinho, Kaio Jorge e Soteldo.

Nesta sexta-feira, o elenco do Santos vai fazer o reconhecimento do gramado Maracanã e nenhuma atividade especial está prevista, apenas uma movimentação leve. Cuca e o capitão Alison, recuperado da covid-19, serão destacados para a entrevista coletiva.

Campeão em 1962, 1963 e 2011, o Santos vai tentar se tornar o clube brasileiro com mais conquistas de Libertadores, superando São Paulo (1992/1993 e 2005) e Grêmio (1983/1995/2017).