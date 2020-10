Cruzeiro tropeça no lanterna Oeste e segue na zona de rebaixamento da Série B

Após a partida, o técnico Ney Franco foi demitido - (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Cruzeiro voltou a jogar mal e perdeu a chance de deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série B na tarde deste domingo ao empatar sem gols com o Oeste, na Arena Barueri, pela 15.ª rodada.

Os dois times são os donos das duas piores campanhas do campeonato. O Oeste voltou a pontuar depois de cinco derrotas seguidas, mas segue na lanterna, com sete pontos. Já o Cruzeiro chegou ao terceiro jogo sem vitória e é o penúltimo colocado, com 12 pontos.

Diante da pressão sobre os dois clubes, o primeiro tempo foi de muitos passes errados e poucos lances de perigo. Ligeiramente melhor, o Cruzeiro encontrou dificuldades para criar e assustou o goleiro Luiz em apenas duas oportunidades.

Na primeira, aos 11 minutos, Rafael Luiz cruzou e Arthur Caíke cabeceou tirando de Luiz, mas a bola foi pela linha de fundo. Na sequência, Daniel Guedes escapou pela esquerda, puxou para o meio e bateu colocado rente à trave.

A melhor oportunidade do primeiro tempo, porém, foi do Oeste. Aos 39 minutos, Eder Sciola deu grande lançamento para Mazinho, que invadiu a área e bateu para fora, perto da meta de Fábio. Nos acréscimos, Machado cobrou falta e Luiz espalmou para escanteio.

Os dois times voltaram com as mesmas alterações do intervalo e o Cruzeiro começou em cima do Oeste. Aos 11 minutos, a zaga rubro-negra tirou cruzamento para dentro da área e Jadson pegou de primeira, mandando pertto da trave de Luiz.

Em uma das únicas chances que teve no jogo, o centroavante Sassá subiu livre e não conseguiu desviar em direção ao gol. A resposta do Oeste veio em chute de Fabrício Oya nas mãos de Fábio. Nos minutos finais, a partida ganhou em emoção.

Luan desviou cobrança de falta e só não marcou porque Fábio foi buscar no cantinho. Na sequência, Regis cobrou falta na barreira e depois pegou o rebote, mandando nas mãos de Luiz.

O Oeste volta a campo no próximo sábado, contra o Confiança, às 16h30, na Arena Batistão, em Aracaju. Na sexta-feira, o Cruzeiro recebe o Juventude, às 21h30, no Mineirão, em Belo Horizonte. Os jogos são válidos pela 16ª rodada.

FICHA TÉCNICA

OESTE 0 X 0 CRUZEIRO

OESTE - Luiz; Éder Sciola, Renan Fonseca, Matheus Dantas e Gustavo Salomão; Betinho (Lídio), Yuri, Caio (Kauã Jesus), Marlon (Madson) e Mazinho (Fabrício Oya); Welliton (Luan). Técnico: Thiago Carpini.

CRUZEIRO - Fábio; Rafael Luiz, Manoel, Ramon e Daniel Guedes; Jadsom Silva (Maurício), Jadson, Machado (Régis), Airton e Arthur Caíke (Adriano); Sassá (Zé Eduardo). Técnico: Ney Franco.

ÁRBITRO - Alisson Furtado (TO).

CARTÕES AMARELOS - Yuri, Matheus Dantas e Gustavo Salomão (Oeste); Machado (Cruzeiro).

RENDA E PÚBLICO - Portões fechados.

LOCAL - Arena Barueri, em Barueri (SP).