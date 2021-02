Cruzeiro assina por 3 anos com LiveSports, empresa de streaming de João Palomino

Acordo foi anunciado hoje - (Foto: Daniel Hott/ Cruzeiro)

O Cruzeiro fechou um acordo de três anos com a LiveSports, empresa de streaming para transmissão de eventos ao vivo e produção de conteúdo com foco no esporte e no entretenimento. É o primeiro contrato entre um clube e a empresa, que também busca parcerias com federações e na última semana havia assinado com a Liga Paulista de Futsal.

Pelo acordo do Cruzeiro, a Live Sports vai ser a responsável pela transmissão das partidas das categorias de base, do time feminino de futebol e de outras modalidades do clube, sempre que os acordos pelos direitos de transmissão permitirem. Além disso, produzirá conteúdos em parceria com os departamentos digital e comunicação da equipe, além de acompanhar os treinos e jogos da equipe profissional, como destaca João Palomino, CEO da LiveSports.

"Vamos produzir conteúdo com o Cruzeiro de um modo geral, do acompanhamento do time principal, com webrádio, viagens, entrevistas exclusivas, o time do Cruzeiro falando para o torcedor, futebol feminino e outros esportes", explicou.

Os conteúdos produzidos pela LiveSports poderão ser acessados nos canais oficiais do Cruzeiro. A empresa, criada em setembro de 2020 por Palomino, ex-vice-presidente de conteúdo e produção da ESPN, e Nilson Fujisawa, CTO da Lineup, uma das principais fornecedoras de equipamentos e soluções do mercado televisivo, tem sede em São Paulo. E chegou ao mercado oferecendo todas as etapas e pontas que envolvem uma transmissão, desde a captação, no local do evento, o streaming, a bilhetagem e a segurança, até chegar aos dos fãs de esporte. Será essa expertise que será oferecida ao clube mineiro e seus torcedores.

Presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues avalia que o acordo será benéfico para o torcedor, que terá a oportunidade de acompanhar mais de perto a rotina e os bastidores da sua equipe, assim como para o clube, que deverá ganhar em divulgação, ampliando o seu potencial de geração de novas receitas.

"Queremos oferecer ao nosso torcedor um conteúdo de primeira linha e gerar novas receitas para o clube. Tenho a certeza de que a LiveSports chega para nos dar todo esse suporte, com uma mentalidade inovadora, profissional e compartilhando, não apenas excelência tecnológica, mas também bastante conhecimento na área", afirma Santos Rodrigues.

O Cruzeiro é o primeiro clube a fechar um contrato com a LiveSports, mas novos acordos devem ser anunciados em breve. Recentemente, a Liga Paulista de Futsal chegou a um acerto para a transmissão dos seus jogos pela empresa de streaming através do seu canal no YouTube, com os torneios adulto, masculino e feminino, incluindo o Torneio dos Campeões. As transmissões devem começar em março.

A LiveSports, assim, está inserida em um contexto de crescimento das plataformas de transmissões esportivas online, que tem o DAZN, o EI Plus e o Premiere Play como seus exemplos mais conhecidos. "A transmissão de jogos é mais uma vertente de remuneração para as entidades, que também conseguirão mostrar melhor o seu produto e valorizar seus patrocinadores", argumenta Palomino.