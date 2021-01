Cruzeiro anuncia a contratação do técnico Felipe Conceição, ex-Guarani

Cruzeiro anuncia a contratação de Felipe Conceição - ( Foto: Estadão/Divulgação Cruzeiro )

O Cruzeiro anunciou na manhã deste sábado a contratação do técnico Felipe Conceição para a próxima temporada. O treinador, que estava no Guarani, assinou um contrato até dezembro deste ano com a equipe mineira, que tentará, mais uma vez, retornar à elite do futebol brasileiro.

Nascido em Nova Friburgo, interior do Rio de Janeiro, Felipe Conceição, de 41 anos, comandou o Guarani e o Red Bull Bragantino em 2020. Na noite de sexta-feira, ele já havia se despedido do time campineiro após a derrota para o Juventude por 1 a 0, na rodada final da Série B.

Na ocasião, apesar de não ter conseguido o acesso à Série A, afirmou que estava deixando o clube "com a satisfação e a alegria do dever cumprido" pois capitaneou a equipe de Campinas em uma trajetória de recuperação na segunda divisão. O Guarani, porém, caiu de produção na reta final da competição após sofrer um surto de covid-19 em seu elenco e terminou na 13ª posição.

Ele chega para substituir Luiz Felipe Scolari, que deixou o Cruzeiro antes mesmo do término da Série B, insatisfeito com os problemas internos do clube. O novo treinador terá a missão de conduzir o time mineiro de volta à Série A do Brasileiro, algo que Felipão, Enderson Moreira e Ney Franco não conseguiram - Adilson Batista iniciou a temporada passada no comando da equipe, mas foi demitido antes do começo da segunda divisão.

Felipe Conceição dirigiu o Red Bull Bragantino no ano passado, levando o time do interior à liderança geral da primeira fase do Campeonato Paulista, mas depois acabou demitido após um início ruim no Brasileirão.

Foi no América-MG que o treinador chamou a atenção em seu início de carreira em 2019, quando o time mineiro fez uma campanha impressionante de recuperação e bateu na trave pelo acesso à elite do futebol nacional, ficando no quinto lugar.

Felipe Conceição é esperado em Belo Horizonte na próxima quarta-feira, dia 3. Os detalhes da apresentação serão divulgados posteriormente. O seu primeiro desafio será a disputa do Campeonato Mineiro, que terá início no dia 28 de fevereiro, quando o Cruzeiro visitará o Uberlândia.