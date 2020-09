Criticado por torcida, dirigente pede afastamento de Conselho do Guarani

"Solicito meu afastamento por 30 dias" disse Anaílson Batista - (Foto: David Oliveira / Guarani FC/ Direitos Reservados)

Anaílson Batista Neves, membro do Conselho de Administração, pediu afastamento do Guarani nesta quinta-feira após ser alvo de críticas da Torcida Fúria Independente, principal organizada do clube de Campinas (SP). "Solicito meu afastamento por 30 dias, tendo em vista que venho sofrendo absurdas e injustas ameaças por conta de falsas acusações feitas a mim. Tais ameaças incluem vandalismos ao clube que tanto amo e minha presença nesse momento acabaria por prejudicar a obtenção de tranquilidade que o clube tanto busca e necessita", escreveu.

"Nesse período, buscarei cuidar de minha família que também vendo sendo ameaçada e provarei que as acusações feitas a mim são absurdas e descabidas", completou o dirigente.

Demitido do Guarani, o técnico Thiago Carpini acusou Anaílson Neves de tumultuar o ambiente do clube paulista. Antes da carta de afastamento do dirigente, a Fúria Independente esteve no estádio Brinco de Ouro da Princesa para pedir a sua "cabeça". Eles levaram uma faixa com "Fora Anaílson" e ainda divulgaram uma nota oficial com duras críticas.

"Este sujeito, se já não é, está se tornando a pessoa mais odiada da história do GUARANI FUTEBOL CLUBE. Como se não bastasse, ao longo do tempo que o mesmo encontra-se no GFC e acumula inúmeras acusações a respeito de desvio de patrocínio, comissão em negociações de atletas, compra de votos, introdução de sócios fakes nas eleições, agora o ex treinador Thiago Carpini o acusa também de tumultuar o ambiente e tentar interferir no trabalho da comissão técnica", escreveu a torcida.

Sem vencer há quatro jogos na Série B, com três derrotas e um empate, o Guarani tentará a reabilitação contra o Operário-PR neste sábado, às 19 horas, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR), pela oitava rodada. O Guarani abre a zona de rebaixamento com quatro pontos, no 17.º lugar.