Criticado, Cristiano Ronaldo garante foco na Juventus e exalta passado vitorioso - ( Foto: Luca Bruno/AP)

Alvo de críticas em razão da eliminação da Juventus nas oitavas de final da Liga dos Campeões pelo Porto, Cristiano Ronaldo falou pela primeira vez após mais um insucesso do time italiano na principal competição de clubes da Europa. Em depoimento nas redes sociais, o astro português fez menção ao seu passado repleto de conquistas e garantiu estar focado em levar a equipe a mais taças.

"Mais importante que as quedas é o quão rapidamente e fortemente você consegue se levantar. O nosso foco está já no Cagliari, no Campeonato Italiano, na final da Copa de Itália (contra a Atalanta) e em tudo o que podemos conquistar nesta temporada", afirmou o atacante.

"É verdade que o passado pertence aos museus, mas, felizmente, o futebol tem memória e eu também. A história não pode ser apagada e é escrita diariamente com resiliência, espírito de equipe, persistência e muito trabalho duro. Quem não entender isso não vai alcançar a glória e o sucesso", acrescentou.

Com o fracasso da Juventus na Liga dos Campeões, caindo mais uma vez na primeira fase do mata-mata, como acontecera na temporada passada, quando foi eliminada pelo Lyon, Cristiano Ronaldo passou a ser criticado na Itália. Muitos integrantes da diretoria do clube italiano consideram que o craque português, de 36 anos, não tem justificado em campo o alto salário que recebe desde 2018, quando veio do Real Madrid.

Cinco vezes campeão europeu e artilheiro máximo da competição (134 gols em 175 jogos), o atacante foi contratado com o objetivo de liderar o time de Turim em uma conquista da Liga dos Campeões. No confronto com o Porto, Cristiano Ronaldo passou em branco e pela primeira vez em 15 anos não festejou um gol contra um rival na fase eliminatória.

Outro ponto negativo contra o português é a campanha da Juventus no Campeonato Italiano. A equipe, que busca o décimo título consecutivo, está apenas em terceiro lugar, com 52 pontos, dez atrás da líder Inter de Milão e quatro pontos a menos que o Milan, segundo colocado. É improvável, portanto, que conquiste mais uma vez o torneio nacional.

Além disso, a Juventus não anda bem das finanças e Cristiano, segundo a imprensa italiana, recebe cerca de 31 milhões de euros (R$ 214 milhões) por ano e isso é um enorme peso para um clube que teve prejuízo de R$ 760 milhões só na primeira metade da atual temporada.

Nesse cenário, rumores de uma possível volta do atacante ao Real Madrid estão crescendo. O técnico Andrea Pirlo, no entanto, tratou de afastar essa possibilidade e saiu em defesa de seu principal jogador.

"É normal que ele esteja desapontado, tal como toda a equipe está. Também é normal que existam alguns rumores depois da eliminação da Liga dos Campeões. Ele é um dos jogadores mais importantes a nível mundial, como Messi, e vai ser sempre motivo de conversa, mas temos de nos lembrar de tudo o que ele já fez aqui, dos 90 gols em 100 jogos que tem pela Juventus e como tem provado a qualidade que tem", ressaltou o treinador italiano.