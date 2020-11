Cristiano Ronaldo retorna com dois gols e garante vitória da Juventus no Italiano

Recuperado da covid-19, Cristiano Ronaldo voltou a jogar após duas semanas - (Foto: Massimo Pinca/Reuters)

Recuperado da covid-19, Cristiano Ronaldo voltou a jogar após duas semanas e foi decisivo para a vitória por 4 a 1 da Juventus sobre o Spezia, fora de casa. O astro português saiu do banco para marcar duas vezes na goleada, que fez o time de Turim reencontrar o caminho das vitórias após dois tropeços no Campeonato Italiano.

O resultado positivo da Juventus encerrou a sequência de três jogos sem vencer na temporada - empates por 1 a 1 com Crotone e Verona, e derrota para o Barcelona na Liga dos Campeões - e colocou a equipe de Turim na vice-liderança da liga italiana, com 12 pontos, quatro a menos que o líder Milan.

O posto não é definitivo porque Napoli e o Sassuolo se enfrentam neste domingo e, quem vencer, ultrapassa a Juve na tabela. A Atalanta também soma 12 pontos, mas aparece no terceiro posto por ter saldo de gols inferior. O Spezia é o 16º colocado, com cinco pontos.

Cristiano Ronaldo precisou de pouco tempo para reforçar que é decisivo e que sua presença em campo é essencial para elevar o patamar da Juventus, que vinha tropeçando nos últimos jogos. Liberado após passar mais de duas semanas cumprindo o período de isolamento em razão da contaminação pela covid-19, o astro entrou no início do segundo tempo, quando o placar estava empatado em 1 a 1.

Com três minutos em campo, aos 14 do segundo tempo, Cristiano Ronaldo foi às redes. O português recebeu de Morata, driblou o goleiro e recolocou a Juve em vantagem. Antes, o time do técnico Andrea Pirlo havia aberto o placar com Morata, aos 14 minutos da etapa inicial, e Pobega tinha deixado tudo igual aos 32. O atacante espanhol chegou a anotar outro tento, mas o gol foi invalidado porque ele estava em posição de impedimento.

Depois, aos 23, o meio-campista francês Rabiot, que também saiu do banco na etapa complementar, encaminhou a vitória com um belo gol. Ele foi lançado na área, limpou a marcação e fez o primeiro dele na temporada.

Aos 31, Cristiano Ronaldo reapareceu para converter, de cavadinha, pênalti sofrido por Chiesa e selar a goleada sobre o Spezia, fora de casa.

Em outro duelo já encerrado pela sexta rodada do Campeonato Italiano, a Lazio derrotou o vice-lanterna Torino fora de casa, por 4 a 3, em jogo movimentado, e subiu para o sétimo lugar, com 10 pontos.

O brasileiro Andreas Pereira, o sérvio Milinkovic-Savic, o artilheiro Ciro Immobile e o equatoriano Felipe Caicedo anotaram os gols do triunfo do time de Roma diante da equipe de Turim, que balançou as redes com Bremer, Belotti e Lukic e chegou a ficar à frente do placar duas vezes. No entanto, foi novamente derrotada e ainda segue sem vencer no torneio, com apenas um ponto.