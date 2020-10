Correção: Livre da covid, Domènec volta a comandar treinamentos do Flamengo

A versão anterior continha um erro no último parágrafo. São "seis" pontos e não "cinco" do líder. Segue versão corrigida.

O técnico Domènec Torrent voltou a comandar os treinamentos do Flamengo, nesta segunda-feira, no Ninho do Urubu, recuperado da covid-19, após período de quarentena. O espanhol foi diagnosticado com a doença em 23 de setembro na volta da equipe após os jogos disputados no Equador pela Copa Libertadores.

Apesar de afastado, Domènec ficou em contato constante com seus auxiliares - Jordi Guerrero e Jordi Gris - antes, durante e depois dos jogos do Flamengo. Depois da vitória por 3 a 1 sobre o Athletico-PR, sábado, no Maracanã, Gris revelou que o treinador orientou como o time tinha de jogar e quais mudanças deveriam ser feitas no intervalo, assim como já fizera frente a Palmeiras e Independiente del Valle.

A comissão técnica só não está completa porque Jordi Guerrero continua em quarentena, após ter dado positivo para covid-19 no exame realizado na última sexta-feira.

Domènec vai retornar ao banco de reservas na quarta-feira, quando o Flamengo enfrenta o Sport, às 19h15, no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time da Gávea é o quarto colocado na competição com 21 pontos, um ponto atrás de Internacional e Palmeiras e seis do líder Atlético-MG. O adversário pernambucano soma 20 pontos.