Correção: John fará 1º jogo oficial pelos profissionais do Santos aos 24 anos

O surto de coronavírus no elenco do Santos fará o time ter várias novidades em sua escalação para o duelo com o Internacional, neste sábado, na Vila Belmiro, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A principal deverá ser o goleiro John. Aos 24 anos, ela vai disputar a sua primeira partida oficial entre os profissionais do clube.

John chegou ao Santos em 2011. Desde então, foi ascendendo nas categorias do time. Mas depois de atingir os profissionais, pouco foi aproveitado. Ele só atuou uma vez pela equipe, em 2016, quando participou de parte de um amistoso contra o Benfica, na comemoração dos 100 anos da Vila Belmiro. Naquela partida, o técnico Dorival Junior fez várias alterações no time, tendo utilizado três goleiros - os outros foram Vanderlei e João Paulo.

Nesta temporada, o Santos perdeu aqueles que vinham sendo seus principais goleiros: Vanderlei, que se transferiu ao Grêmio, e Everson, hoje no Atlético Mineiro. E ainda viu Vladimir sofrer uma grave lesão, sendo operado. A vaga, então, foi assumida por João Paulo, que se tornou titular incontestável, mas não poderá encarar o Inter, por ser um dos dez jogadores a contrair o coronavírus.

Com isso, John enfim disputará uma partida entre os profissionais do Santos. Mas não está completamente inativo desde que subiu de categoria. No ano passado, atuou por empréstimo pela Portuguesa Santista na Série A2 paulista. E participou do Campeonato Brasileiro de Aspirantes pelo próprio clube alvinegro, torneio que também disputou pelo time B do clube em 2018, temporada em que ainda disputou a Copa Paulista.

No ano passado, John renovou o seu contrato com o Santos até o fim de 2023. Agora, receberá a maior chance da sua carreira e tentará seguir os passos de João Paulo, que conseguiu conquistar o seu espaço após receber uma chance e hoje é titular e goleiro que mais atuou pelo time na temporada - 24 jogos.

John, aliás, será o quarto goleiro a defender o Santos em 2020. Os outros foram Everson, com 11 jogos disputados, e Vladimir, que defendeu o time em sete oportunidades.

O reserva de John na partida diante do Inter também deve ser um novato: Paulo Mazoti. O goleiro, de 20 anos, participou da Copa São Paulo em janeiro e vem sendo o titular da equipe no Brasileiro de Aspirantes.