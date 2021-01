Correção: Hernanes e Gabriel Sara participam de treino no São Paulo

Hernanes se recupera de Covid-19 e volta a treinar no São Paulo - (Foto: Divulgação)

A matéria enviada anteriormente continha um erro no título. Segue a versão corrigida:

O retorno de Hernanes foi a principal novidade do treino do São Paulo nesta terça-feira. O meio-campista está recuperado do coronavírus e participou da atividade no CT da Barra Funda, na reapresentação do elenco após o empate por 1 a 1 com o Coritiba, sábado, no Morumbi. O meia Gabriel Sara, que ficou fora do confronto, também foi ao campo.

Hernanes, assim, está à disposição do técnico Fernando Diniz para o duelo com o Atlético Goianiense, domingo, fora de casa, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após testar positivo para o coronavírus em 16 de janeiro, o meia ficou fora dos duelos com Athletico-PR, Internacional e Coritiba.

Gabriel Sara sentiu uma indisposição momentos antes do duelo de sábado e foi deixado de fora da escalação pelo técnico Fernando Diniz. Assim, ele apostou em Tchê Tchê para compor o meio-campo com Luan, Daniel Alves e Igor Gomes.

Nesta retomada das atividades, Gabriel Sara fez um trabalho mais leve do que os seus companheiros. Mas deve retomar o ritmo normal nos próximos dias, fazendo a sua volta ao time contra o Atlético-GO. Já Hernanes deve ser opção no banco de reservas para Diniz.

Em má fase, o São Paulo ainda não venceu em 2021. O time, assim, perdeu a liderança do Brasileirão para o Internacional e está com 58 pontos, na segunda posição e a quatro do primeiro colocado.