Correção: Benzema festeja 33 anos com gol e assistência em vitória do Real Madrid

Karina Benzema completou 33 anos neste domingo garantindo a festa da torcida do Real Madrid. Em um início arrasador dos merengues, o atacante marcou o seu e deu assistência para outro em vitória por 3 a 1 sobre o Eibar que fez o Real Madrid colar no rival Atlético na liderança do Campeonato Espanhol.

O aniversariante do dia abriu o placar no Municipal de Ipurua após receber um belo presente do brasileiro Rodrygo. Assistência com cavadinha e gol de Benzema logo aos cinco minutos. Oito minutos mais tarde. O francês serviu Luka Modric, que ampliou com uma pintura.

Benzema tinha tudo para festejar ainda mais em campo, não fosse o VAR. Ele fez seu segundo gol na partida, mas o recurso digital acabou flagrando o impedimento.

O Eibar só conseguiu reagir na etapa final. Após marcação sob pressão pelo lado direito, o Eibar roubou a bola, que sobrou para Kike García marcar um golaço de fora da área. O jogador acertou um belo chute no ângulo.

O jogo esquentou com a possibilidade de empate dos mandantes. Cresceu em emoção, mas num dia de festa para Benzema, a vitória tinha de ser o resultado do Real Madrid. E Lucas Vazquez não decepcionou, definindo nos acréscimos.

O Real Madrid tem os mesmos 29 pontos do Atlético de Madrid, mas figura em segundo na tabela do Campeonato Espanhol pelos critérios de desempate.

Demais jogos: Celta de Vigo 2 x 0 Alavés; Granada 2 x 0 Bétis e Cadiz 0 x 2 Getafe.K