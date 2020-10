Após 16 jogos no comando do time do Vasco, Ramon Menezes é demitido

Ramon Menezes é demitido do cargo de técnico do Vasco. Foto: Rafael Ribeiro/Vasco - (Foto: Rafael Ribeiro/Vasco)

Durou apenas 16 jogos o trabalho de Ramon Menezes no comando do Vasco. O clube de São Januário anunciou, nesta quinta-feira, em suas redes sociais, a demissão do treinador, um dia após a derrota, por 3 a 0, para o Bahia, em Salvador, em duelo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ramon somou oito vitórias, três empates e cinco derrotas desde 30 de março, quando substituiu Abel Braga. Quando assumiu o cargo, não conseguiu levar o time para as finais do Carioca. Outro resultado ruim foi ter sido eliminado pelo rival Botafogo na Copa do Brasil.

No Brasileiro, após um bom começo, o time vem de quatro jogos sem vitória. Além da derrota para os baianos, o time perdeu para o Coritiba, empatou com o Red Bull Bragantino e goleado pelo Atlético-MG.

A diretoria corre atrás de um treinador para ficar com a vaga de Ramon, pois no sábado, o time tem o clássico com o Flamengo, em São Januário, pela 15ª rodada do Brasileiro.