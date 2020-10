Coritiba e Fortaleza fazem bom jogo, mas ficam no empate sem gols

Coritiba e Fortaleza ficaram no 0 a 0 - Foto: Divulgação/Coritiba

Coritiba e Fortaleza fizeram uma partida cheia de alternativas na noite deste sábado no estádio Couto Pereira, mas ficaram no empate sem gols no jogo válido pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo marcou a estreia do atacante Ricardo Oliveira no time paranaense.

O resultado não foi bom para o Coritiba, que chegou ao quarto jogo sem vitória e segue na zona de rebaixamento, com 13 pontos. Já o Fortaleza aumentou a série invicta para

sete partidas e perdeu a chance de encostar no G4, seguindo na oitava colocação, com 21 pontos.

A partida começou movimentada em Curitiba. O Fortaleza foi o primeiro a chegar com perigo. Osvaldo cruzou na medida para Wellington Paulista, que desviou rente a trave. A resposta do Coritiba veio com Robson. O atacante aproveitou falha da defesa tricolor e por pouco não tirou de Felipe Alves.

Aos 22 minutos, Juninho soltou a bomba em cobrança de falta e Wilson espalmou para escanteio. Logo depois, Osvaldo cruzou rasteiro, Wellington Paulista tirou do goleiro com um leve toque e a bola caprichosamente bateu no travessão. Mesmo fora de casa, o Fortaleza era quem tomava as ações do jogo.

Em uma das poucas chegadas do Coritiba, Giovanni Augusto quase surpreendeu Felipe Alves com um chute direto. No último lance de perigo antes do intervalo, Yuri César cruzou e Wellington Paulista subiu mais que todo mundo, cabeceando rente ao travessão.

Na volta do intervalo, o Fortaleza tomou conta da posse de bola, mas depois o Coritiba acordou e passou a criar lance atrás de lance. Giovanni Augusto cruzou e Robson, dentro da pequena área, mandou para fora, perdendo uma oportunidade incrível. Já Jonathan acertou a trave de Felipe Alves em chute de longe.

Yan Sasse arriscou de fora da área e assustou Felipe Alves. Depois de um longo período sem oportunidades para ambos os lados, o Coritiba quase marcou aos 39. Yan Sasse desviou cruzamento rasteiro e mandou para fora. Na sequência, mais uma chance desperdiçada pelos donos da casa.

Robson recebeu lançamento nas costas da zaga e tentou Yan Sasse, que entrava livre. Mas o passe saiu muito forte. Esse foi o último lance de perigo do jogo, que terminou com o empate sem gols.

O Coritiba volta a campo na quarta-feira, contra o Palmeiras, às 18 horas, no Allianz Parque, em São Paulo, pela 16.ª rodada. O time paulista será também o próximo adversário do Fortaleza no Brasileirão, às 20h30 do domingo, no Castelão, pela 17.ª rodada.

Como o Fortaleza recebe o São Paulo na próxima quarta-feira, às 19h15, em casa, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o jogo contra o Vasco da Gama pela 16.ª rodada foi adiado.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 0 X 0 FORTALEZA

CORITIBA - Wilson; Natanael (Jonathan), Nathan Silva, Sabino e William Matheus; Hugo Moura, Matheus Sales e Giovanni Augusto; Gabriel (Nathan), Ricardo Oliveira (Yan Sasse) e Robson. Técnico: Jorginho Campos.

FORTALEZA - Felipe Alves; Gabriel Dias, Jackson, Roger Carvalho e Bruno Melo; Juninho (Marlon), Ronald (Carlinhos), Romarinho, Osvaldo (Fragapane) e Yuri César (Mariano Vazquez); Wellington Paulista (Tinga). Técnico: Rogério Ceni.

ÁRBITRO - Ricardo Marques Ribeiro (MG)

CARTÃO AMARELO - Nathan Silva (Coritiba)

RENDA E PÚBLICO - Portões fechados

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).