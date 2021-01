Corintianos afastados testam negativo para covid-19 e serão reintegrados na sexta

Luan é um dos jogadores do Corinthians que haviam testado positivo para covid-19 - (Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)

O Corinthians informou que vai reintegrar os jogadores Danilo Avelar, Luan, Everaldo, Mantuan, Léo Santos, Guilherme Castellani, Walter, Ruan Oliveira, Ramiro e Matheus Davó. A decisão acontece depois que os atletas passaram por novos testes e todos deram negativo para a covid-19. Os resultados saíram nesta quinta-feira.

Em função dos resultados dos primeiros exames, que haviam apontado que os dez atletas tinham sido infectados pelo coronavírus, eles foram afastados do elenco e não viajaram para a Salvador, onde o Corinthians enfrenta o Bahia às 19h desta quinta, na Fonte Nova, em duelo atrasado da 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A diretoria cogitou a integração imediata, mas entendeu que os desafios logísticos poderiam expor os jogadores a novos riscos caso viajassem em voos comerciais. Os dez atletas já vão trabalhar nesta sexta no CT, visando a partida da próxima quarta-feira, contra o Ceará, na Neo Química Arena, em São Paulo.

O Corinthians submeteu seu elenco a uma sessão de testes RT-PCR na terça-feira, no CT Joaquim Grava, realizada pelo laboratório Alta Diagnósticos. Segundo a equipe, "a empresa presta serviços confiáveis ao clube há cinco anos".

"Dado o zelo com que o tema da covid-19 tem sido tratado nos procedimentos internos do CT, o Corinthians recebeu com estranheza os resultados positivos em dez exames, o que indicaria até reinfecção em alguns casos", afirmou o clube em comunicado.

O Corinthians ressaltou que os atletas inicialmente diagnosticados com a doença foram isolados na quarta-feira do restante do elenco. Em paralelo, porém, o departamento médico decidiu entrar em contato com o laboratório a fim de realizar novos testes no mesmo dia. Com os resultados negativos, os jogadores serão reintegrados.

Em nota enviada ao clube, a Alta Diagnósticos explicou que "a avaliação das amostras do dia anterior (26) demonstrou se tratar de resultados falso positivos, que podem ser relacionados a variação de carga viral nas amostras ou inerentes ao processo de exames de biologia molecular".

O Corinthians tem 45 pontos e está na nona posição no Campeonato Brasileiro. O objetivo do time nesta reta final de temporada é terminar entre os seis primeiros colocados para conseguir vaga na próxima edição da Copa Libertadores. É possível que o G6 vire 68.