Corinthians oficializa contratação de Jonathan Cafú e assina até o fim de 2023

O Corinthians oficializou nesta segunda-feira a contratação do atacante Jonathan Cafú. O jogador chega sem custos ao clube paulista, pois rescindiu recentemente o seu vínculo com o Al-Hazm, da Arábia Saudita, tendo assinado um acordo até o final de 2023.

O atleta, de 29 anos, já treinava no CT Joaquim Grava há uma semana e foi aprovado nos exames médicos. A partir desta segunda-feira, o jogador está integrado ao elenco principal e deverá ter seu nome inscrito no BID da CBF. Assim, poderá ser relacionado para o duelo do próximo sábado com o Atlético Mineiro, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Jonathan Cafú iniciou sua carreira nas categorias de base do Desportivo Brasil, depois passando por Boavista, XV de Piracicaba, Capivariano e a Ponte Preta, de onde foi para o São Paulo. Depois, se transferiu ao Ludogorets, da Bulgária, onde foi campeão nacional três vezes, até ser comprado pelo Bordeaux em 2018. Na sequência, o clube francês, o cedeu ao Estrela Vermelha, onde faturou o título sérvio, a ao Al-Hazm. Agora, então, faz seu retorno ao futebol nacional.

Jonathan Cafú passa, assim, a ser jogador do Corinthians, que detém 70% dos direitos do atacante. A sua contratação tem o aval do técnico Vagner Mancini, que busca melhorar o desempenho do ataque do time, principalmente pelas pontas.

Antes de Jonathan Cafú, o Corinthians havia se reforçado nesta temporada com Luan, Cantillo, Davó, Éderson, Jô, Léo Natel, Otero, Cazares, Fábio Santos e Jemerson. Além disso, Yony González, que já foi devolvido ao Benfica, e Sidcley, hoje afastado, também chegaram ao clube em 2020.