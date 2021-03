Corinthians confirma empréstimo do goleiro Walter ao Cuiabá

Goleiro Walter - Foto: Dudu Macedo / Estadão Conteúdo

A diretoria do Corinthians confirmou nesta terça-feira o empréstimo do goleiro Walter ao Cuiabá, que obteve o acesso à primeira divisão na última edição da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador foi cedido ao time do Mato Grosso até o fim deste ano.

O período de empréstimo coincide com o tempo de contrato do jogador com o clube paulista. Assim, Walter poderia se transferir em definitivo para o Cuiabá no fim de dezembro. "

O Corinthians agradece Walter pelos serviços prestados nestes quase oito anos vestindo o manto alvinegro e deseja sucesso na nova trajetória pelo Cuiabá", disse o clube paulista, em comunicado.

Pelas redes sociais, Walter também agradeceu ao Corinthians. "Primeiramente agradecer a Deus por ter me proporcionado uns dos meus maiores sonhos que era vestir a camiseta do Corinthians e agradecer a todos que me ajudaram nessa grande jornada, que foram quase oito anos de muito trabalho com seis títulos conquistados! Fica aqui meu carinho e meu muito obrigado à Fiel que sempre me apoiou! Que Deus abençoe a todos!", disse o goleiro.

Acostumado a ficar à sombra de Cássio, titular quase absoluto do Corinthians nos últimos anos, Walter disputou 91 partidas pelo time, com média inferior a um gol sofrido por jogo. Ele participou das conquistas da Recopa Sul-Americana (2013), de dois títulos do Campeonato Brasileiro (2015 e 2017) e três do Campeonato Paulista (2017, 2018 e 2019).