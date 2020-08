Corinthians apresenta 3 casos de coronavírus antes do embarque para Minas Gerais

Elenco do Corinthians - (Foto: Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians)

Três funcionários do Corinthians testaram positivo para a covid-19 e foram retirados da delegação que viajou para Belo Horizonte, onde o time enfrenta, nesta quarta-feira, às 19 horas, no Mineirão, o Atlético-MG, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

"Os nomes serão mantidos em sigilo, porém, ressalta-se, mais uma vez, que toda a delegação que participará da partida realizou testes PCR e sorológicos e tiveram o resultado negativo para o vírus", informou um comunicado do clube em suas redes sociais.

Durante os exames realizados antes da disputa do Campeonato Paulista, o Corinthians divulgou que 21 jogadores foram diagnosticados com o coronavírus. O volante Victor Cantillo foi infectado com a competição em andamento.

Por ter disputado a final do Estadual, sábado, diante do Palmeiras, o Corinthians teve adiado o jogo da primeira rodada do Brasileiro, que estava previsto para domingo passado, diante do Atlético-GO, em Itaquera.