Copa do Brasil recomeça e deve ganhar imprevisibilidade com estádios vazios

A Copa do Brasil recomeça nesta terça-feira, com os jogos de volta da terceira fase, depois de cinco meses e meio paralisada em razão da pandemia do novo coronavírus. O torneio de mata-mata deve ganhar ainda mais imprevisibilidade nesta edição, já que os mandantes não poderão contar com seus torcedores no estádio. O fator casa costumava ser um diferencial na competição.

A falta de público tem provocado mudança no recomeço do Brasileirão, que teve cinco rodadas disputadas até o momento. Foram 11 vitórias de times visitantes nas 45 partidas válidas pelo campeonato nacional de pontos corridos.

Na Copa do Brasil, por ser um torneio mata-mata, a tendência é de que os estádios vazios tenham ainda mais influência na classificação ou queda das equipes. Nesta terceira fase, 20 times disputam dez vagas na quarta etapa da competição. Os times que estão na Copa Libertadores entram já nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Nesta terça-feira, por exemplo, o Fluminense não terá o apoio do seu torcedor para reverter a vantagem do Figueirense, que venceu o duelo de ida por 1 a 0 e joga por um empate para avançar. Na quarta-feira, o Vasco visita o Goiás depois de ter perdido em casa por 1 a 0, e a missão de tirar a vantagem do rival seria mais difícil se o estádio pudesse contar com a presença do público esmeraldino.

Também por ser mata-mata, era comum ver os estádios mais cheios nos confrontos entre times com torcidas grandes. Ao contrário do que acontece no Campeonato Brasileiro, que conta com 38 rodadas até o fim, a Copa do Brasil é um campeonato de "tiro curto", em que todos os jogos ganham mais importância por poder definir a classificação à próxima fase.

Nos dez duelos de ida da terceira fase, três times venceram como visitante: CRB por 3 a 0 sobre o Cruzeiro, no Mineirão; Brusque por 1 a 0 sobre o Brasil de Pelotas, no estádio Bento Freitas; além do Goiás em cima do Vasco, em São Januário.

Restam mais 11 datas até o fim da Copa do Brasil (volta da terceira fase, quarta fase, oitavas de final, quartas de final, semifinal e final). A competição está prevista para terminar no dia 10 de fevereiro de 2021.