Contemplados pelo Bolsa Atleta voltam do Mundial de Jiu-Jitsu Esportivo com cinco ouros - (Foto: Divulgação)

Mato Grosso do Sul foi destaque no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu Esportivo 2020, realizado de 10 a 13 de dezembro, na arena do Clube Concórdia, em Campinas (SP). Três beneficiários do programa Bolsa Atleta, concedido pelo Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), faturaram cinco medalhas de ouro.

Giovanna Jara de Souza, da Alliance Jiu-Jitsu Team MS, de Campo Grande, foi campeã em duas categorias, na pesadíssimo (acima de 73 quilogramas) e absoluto (sem limite de peso), pela classe etária juvenil, com a faixa-azul. Este foi o primeiro Mundial da CBJJE de seu extenso currículo, que inclui inúmeros títulos brasileiros, além de um Sul-Americano e Campeonato Mundial da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Desportivo (CBJJD).

“Fiquei muito feliz com o meu desempenho e ganhar uma competição desse peso foi maravilhoso, acrescenta muito na minha carreira”, destaca a atleta de 17 anos. Segundo ela, o ano atípico, marcado pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19), não tirou seu foco dos treinamentos e competições. “Aproveitei um pouquinho desse ano, e esse pouco já me agradou muito. Consegui treinar bem e fechar meu ano de uma forma muito boa”.

No interior paulista, Thaynara Victória Soares da Silva fechou o ano com o tricampeonato mundial de jiu-jitsu esportivo. A atleta, que treina no Projeto Social Lutando pelo Bem (PSLPB) Cícero Costha, da Capital, conquistou a medalha dourada na categoria peso-pena (até 52,5 quilogramas), pela classe juvenil, faixa-azul. A campo-grandense de 17 anos já havia subido no lugar mais alto do pódio do Mundial em 2017 e 2019.

“Foi incrível, principalmente por ter sido um ano muito difícil na minha carreira, por conta da pandemia. Este foi meu último ano na categoria juvenil e as expectativas estavam bem altas. Mesmo assim, consegui fazer um ótimo treinamento ao longo dos meses e, com muita vontade, finalizei 2020 da melhor forma possível, trazendo o ouro para casa e sendo tricampeã mundial”, relata Thaynara.

Quem também trouxe duas condecorações douradas para Mato Grosso do Sul foi Pedro Henrique Moura Ávila, representando a academia Cícero Costha, em seu primeiro ano na categoria adulto. Para isso, teve de enfrentar nove adversários, vencendo sete por finalização. Primeiro, o sul-mato-grossense faixa-azul, de 18 anos, faturou o ouro na peso-pena (até 70 quilogramas) e, posteriormente, na absoluto.

Ávila estreou na nova classe etária em fevereiro deste ano, quando terminou em primeiro lugar na Abu Dhabi National Pro Jiu-Jitsu Championship, em Toronto, no Canadá. Para ele, o Mundial realizado em Campinas foi a “cereja do bolo”. “Foi indescritível. Meu primeiro ano de adulto, estava com muito medo do que estava por vir, mas não parei de treinar, porque tenho um sonho e não vou desistir. Sei que foi um ano muito difícil para todos, mas com muito foco e determinação conseguimos dar a volta por cima”.

O Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu Esportivo 2020 foi organizado pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo (CBJJE), sob chancela da International Federation of Sports Brazilian Jiu-Jitsu (IFSBJJ), e teve a presença de lutadores de Argentina, Brasil, Chile e Paraguai. O evento não foi aberto ao público e seguiu protocolos de biossegurança por conta da Covid-19. Todos os competidores foram submetidos ao teste rápido para o novo coronavírus.

Bolsa Atleta e Bolsa Técnico

Giovanna, Thaynara e Pedro Henrique são beneficiários do programa Bolsa Atleta, que atualmente contempla 170 desportistas sul-mato-grossenses. O auxílio financeiro é concedido pelo Governo do Estado, por intermédio da Fundesporte, e se constitui como o principal instrumento de política pública voltado ao esporte de alto rendimento no Estado.

Além de atletas, o benefício estadual estende-se aos técnicos formadores, com o Bolsa Técnico, efetivando Mato Grosso do Sul como a primeira unidade federativa do país a valorizar financeiramente estes profissionais, desde 2017. O objetivo do Bolsa é garantir que desportistas e treinadores se dediquem ao esporte e participem de competições, representando Mato Grosso do Sul em eventos estaduais, regionais, nacionais e internacionais, além de ajudar no custeio de despesas.

Para o ano que vem, o recurso disponível será de R$ 2,8 milhões, 105% a mais em relação ao contrato vigente (R$ 1,36 milhão), proveniente do Fundo de Investimentos Esportivos (FIE). Com novo projeto de lei, prestes a ser sancionado pelo governador Reinaldo Azambuja, mais atletas e técnicos serão contemplados, em 11 categorias: Estudantil, Universitário, Nacional, Nacional Paralímpico, Máster, Pódio Complementar, Pódio Complementar Paralímpico, Internacional, Olímpico e Paralímpico, Técnico I e Técnico II.