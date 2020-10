Contemplada pelo Bolsa Atleta conquista dois ouros no Brasileiro de Jiu-Jitsu Esportivo

Giovanna Jara de Souza conquistou duas medalhas de ouro no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Esportivo 2020 - (Foto: Secom MS)

Giovanna Jara de Souza conquistou duas medalhas de ouro no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Esportivo 2020. A competição da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo (CBJJE) foi realizada em Caieiras (SP), município localizado na Região Metropolitana de São Paulo (SP), de 23 a 25 de outubro. A sul-mato-grossense é contemplada pelo programa Bolsa Atleta, concedido pelo Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

A atleta de 17 anos, representando a Alliance Jiu-Jitsu Team, de Campo Grande (MS), faturou o ouro em duas categorias: super-pesado (acima de 73 quilos) e absoluto (sem limite de peso), pela classe etária juvenil, com a faixa-azul. Para atingir o lugar mais alto do pódio, ela teve de superar adversárias de São Paulo e Paraná.

Esse foi o primeiro campeonato de Giovanna Jara após a paralisação das atividades desportivas por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). “Essas conquistas têm significado de trabalho concluído. Fiquei muito feliz por voltar aos tatames, estou treinando muito para me superar a cada dia e voltar já ganhando um campeonato muito importante é bastante satisfatório para mim”, destaca a atleta, natural de Costa Rica (MS).

Durante este período pandêmico, a sul-mato-grossense mantém rotina intensa de treinamentos, incluindo sessão de musculação, aulas de natação e crossfit, meditação e treinos específicos de fundamentos do jiu-jitsu competitivo. O foco agora é disputa do Campeonato Mundial da modalidade, o World Jiu-Jitsu IBJJF Championship, que acontecerá no ano que vem, em Long Beach, no Estado americano da Califórnia.

O currículo de Giovanna no jiu-jitsu é expressivo, com inúmeros títulos. A desportista é tetracampeã estadual, bicampeã brasileira pela CBJJ, tricampeã brasileira pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Desportivo (CBJJD), campeã sul-americana e mundial pela CBJJD. Pelo Sul-Brasileiro, em 2019, a costarriquense foi campeã na categoria absoluto e prata na superpesado. Em fevereiro deste ano, ela obteve o duplo ouro no Campeonato Sul-Brasileiro de Jiu-Jitsu, em São José (SC).