Conmebol altera para dia 10 a estreia de Grêmio ou Fluminense na Libertadores

A estreia de Grêmio ou Fluminense na fase preliminar da Copa Libertadores de 2021 contra o Ayacucho, do Peru, será na quarta-feira (dia 10) e não mais na terça-feira (dia 9). O anúncio foi feito, nesta quarta-feira, pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol).

O motivo do adiamento de 24 horas foi por causa da decisão da Copa do Brasil, que terá Palmeiras x Grêmio, domingo, às 18 horas, no Allianz Parque. A Conmebol considera pouco tempo de recuperação física para os jogadores gremistas, caso eles tenham de entrar em campo na terça-feira. O jogo s=de volta, em Cusco, está marcada para dia 16.

Se o Palmeiras ganhar o torneio, o Fluminense vai ficar com a última vaga brasileira na fase de grupos e o Grêmio enfrenta o Ayacucho na fase preliminar. Se os gremistas ganharem o título, se classificam para a fase de grupos, levando o Fluminense para o duelo com os peruanos.

Já o segundo duelo Deportivo Lara x Santos teve o local alterado e será disputado no dia 16, às 19h15, no Estádio Olímpico, em Caracas. A primeira partida será dia 9, na Vila Belmiro.