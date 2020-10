Confiança vence Náutico nos Aflitos e respira contra o rebaixamento na Série B

Reis comemora gol do Confiança sobre o Náutico - (Foto: Marlon Costa/Pernambuco Press)

Com um golaço de Reis ainda no início do primeiro tempo, o Confiança se distanciou da zona de rebaixamento ao ganhar do Náutico, por 1 a 0, em pleno Estádio dos Aflitos nesta tarde, pela 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

A vitória no Recife fez o Confiança chegar aos 15 pontos, deixando para trás o próprio Náutico, que estacionou nos 14, mas com uma partida a menos.

Nem parecia que o jogo era nos Aflitos pelo primeiro tempo. Depois de acertar a trave, Reis cobrou falta com perfeição e colocou o Confiança na frente aos 15 minutos. O Náutico não conseguia criar e escapou de ir com uma desvantagem maior no placar graças as boas defesas de Jefferson.

Apesar das alterações ofensivas feitas por Gilson Kleina, o Náutico não conseguia criar lances de perigo viu o Confiança criar os principais lances de perigo com Caíque Sá e Reis.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, pela 14.ª rodada. O Náutico enfrenta o Paraná, às 19h15, na Vila Capanema, em Curitiba, e o Confiança recebe o CRB, às 17 horas, na Arena Batistão, em Aracaju.

FICHA TÉCNICA

NÁUTICO 0 X 1 CONFIANÇA

NÁUTICO - Jefferson; Hereda, Rafael Ribeiro, Fernando Lombardi e Willian Simões; Wagninho (Matheus Trindade), Josa (Erik), Dadá (Dudu) e Jean Carlos (Ruy); Kieza e Thiago Fernandes (Salatiel). Técnico: Gilson Kleina.

CONFIANÇA - Rafael Santos; Caíque Sá, Nirley, Matheus Mancini e Djalma Silva; Madison, Rafael Vila (Luan), Guilherme Castilho (Danilo Pires) e Ítalo; Reis e Renan Gorne (Mikael). Técnico: Daniel Paulista.

GOL - Reis, aos 15 minutos do primeiro tempo

ÁRBITRO - Paulo Henrique de Melo Salmazio (MS)

CARTÕES AMARELOS - Rafael Ribeiro e Erick (Náutico); Madison, Caíque Sá, Renan Gorne e Matheus Mancini (Confiança)

RENDA E PÚBLICO - Portões fechados

LOCAL - Estádio dos Aflitos, no Recife (PE).