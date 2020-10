Com Veron e Talles Magno, Jardine convoca seleção sub-20 pela 1ª vez no ano

O técnico André Jardine anunciou a primeira convocação da seleção brasileira sub-20 neste ano. Gabriel Veron, do Palmeiras, Kaio Jorge, do Santos, e Talles Magno, do Vasco, estão entre os destaques da lista de 23 jogadores que vão disputar dois jogos-treino no fim deste mês.

A seleção vai enfrentar o time sub-23 do Corinthians no dia 28, às 16 horas, e o Ituano no dia 31, às 10h. Ambos os jogos serão disputados no estádio Municipal Doutor Novelli Júnior, em Itu. Os jogadores vão se apresentar ao treinador no dia 21.

Estas partidas vão retomar a preparação da equipe brasileira para o Sul-Americano, que será disputado entre 2 e 27 de fevereiro de 2021, na Colômbia. A competição dá vaga para o Mundial Sub-20.

Na lista anunciada na noite de terça-feira, Jardine chamou jogadores que vêm se destacando pelas equipes principais de times do Brasileirão, como Veron, Talles Magno, Kaio Jorge e Yuri Alberto, do Internacional - os dois primeiros costumam ter boa frequência no time titular de seus clubes.

O clube que mais cederá jogadores à seleção é o Athletico-PR, com quatro convocados. O Vasco teve três nomes na lista. Corinthians, Palmeiras e Fluminense vão libear dois jogadores cada para o time nacional.

A relação de 23 atletas tem três atuando no exterior: o lateral-direito Yan Couto, no Girona (Espanha), e os zagueiro Lucas Freitas (do Valladolid, também da Espanha), e Morato, do Benfica (Portugal).

Confira abaixo a lista dos convocados:

Goleiros: Leonardo Linck (Athletico-PR), Lucão (Vasco) e Matheus Donelli (Corinthians);

Laterais: Khellven (Athletico-PR), Yan Couto (Girona), Ramon (Flamengo) e Welington Damascena (São Paulo);

Zagueiros: Luan Freitas (Fluminense), Luan Patrick (Athletico-PR), Lucas Freitas (Valladolid) e Morato (Benfica);

Meio-campistas: Bruno Gomes (Vasco), Danilo (Palmeiras), Diego Rosa (Grêmio), Gustavo Mantuan (Corinthians), Maurício (Cruzeiro), Zanocelo (Ponte Preta);

Atacantes: Gabriel Veron (Palmeiras), Jajá (Athletico-PR), Kaio Jorge (Santos), Luiz Henrique (Fluminense), Talles Magno (Vasco) e Yuri Alberto (Internacional).