Com vantagem, Guardiola mostra confiança para jogo decisivo contra o Real Madrid

O técnico espanhol Pep Guardiola - (Foto: Divulgação)

O técnico espanhol Pep Guardiola já conquistou o título da Liga dos Campeões da Europa com o Barcelona. Em sua quarta temporada no Manchester City, ainda persegue esse objetivo. Nesta sexta-feira, na retomada da competição após paralisação de cinco meses provocada pela pandemia do novo coronavírus, o time inglês terá pela frente o Real Madrid, em Manchester, na Inglaterra, pela rodada de volta das oitavas de final. Na ida, na Espanha, em fevereiro, vitória por 2 a 1.

Guardiola ressaltou a importância de bater o clube espanhol, maior vencedor da Liga dos Campeões com 13 troféus, justamente para tentar vencer a competição. "É claro que nós queremos conquistar a Liga dos Campeões. Para ganhar esta competição, é preciso bater times como o Real Madrid. Não dá para seguir outro caminho. Se você quiser conquistá-la - e nós queremos - precisamos batê-los amanhã (sexta-feira) e fazer o mesmo na sequência", disse o técnico em entrevista coletiva por videoconferência.

O comandante do Manchester City se mostrou confiante para o jogo e ressaltou que o time está pronto. "Sinto que estamos prontos para jogar amanhã (sexta-feira), ter um bom desempenho e vencer o jogo. Esse é o meu sentimento: estamos prontos", comentou.

Com a vantagem no placar, o clube inglês pode até mesmo perder o jogo por 1 a 0 que mesmo assim consegue a classificação. O pensamento, obviamente, não é de derrota, mas Guardiola terá um desfalque de peso: o atacante argentino Sergio Agüero ainda não está recuperado de lesão no joelho. "Ele está em Barcelona e está melhorando. Conversei com os médicos e tudo é como pensávamos. Espero que ele possa voltar à equipe (se chegarmos a Lisboa para a fase final), mas eu não sei", afirmou.

Uma preocupação do técnico é com o atacante francês Karim Benzema, artilheiro do Real Madrid e que vive boa fase. Guardiola o cobriu de elogios e comentou as comparações entre o camisa 9 e o craque argentino Lionel Messi, seu ex-comandado dos tempos de Barcelona.

"Benzema é um jogador incrível, extraordinário. Fez uma temporada excelente. Desde jovem se mostrava um jogador muito bom e faz o mesmo pelo Real Madrid. Desde que comecei como treinador no Barcelona, já fui perguntado sobre mais de 20 jogadores estarem no mesmo nível que o Messi. Vinte! Benzema é um a mais nesta lista", completou.