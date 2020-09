Com testes de Covid pagos pela CBF, Campeonato Sul-Mato-Grossense 2020 já tem data de retorno

Partida do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2020 antes da pausa - (Foto: Divulgação)

Em reunião realizada ontem (2) foi definida a volta do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2020 para o dia 28 de novembro. O formato do campeonato, com jogos de ida e volta foi mantido.

As quartas de final serão nos dias 28 de novembro e 2 de dezembro com as semifinais nos dias 6 e 9 de dezembro. Os testes de Covid-19 serão pagos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

As finais serão jogadas em dois domingos, nos dias 13 e 20 de dezembro. Todos os atletas e os profissionais de comissão técnica que estiverem inscritos serão testados para covid-19 antes da volta aos treinos, no dia 15 de novembro, e cinco dias antes de cada jogo.

Reunião que selou o retorno de estadual

Durante a reunião, Marcelo Ferreira afirmou que os recursos disponibilizados pela Fundesporte para realização do campeonato estão garantidos. O órgão arca com despesas como viagem, alimentação, uniforme e arbitragem.

Mudança - Outro ponto que está quase definido é a mudança de três para cinco substituições. O ponto ainda em debate é sobre o número de inscrições de jogadores. O regulamento da competição impede entrada de atletas nesta fase.

Porém devido a saída de atletas para outros clubes, este ponto está em debate e uma definição sairá em nova reunião no dia 14 de outubro, 45 dias antes da retomada da competição.

As quartas de final do Estadual 2020 colocarão frente a frente Aquidauanense x Corumbaense, Águia Negra x Maracaju, Serc x Costa Rica e Operário x Comercial.

Participaram da reunião o Presidente da FFMS Francisco Cezário de Oliveira, o vice Marco Antonio Tavares, o Diretor-Presidente da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fudesporte) Marcelo Ferreira Miranda e dirigentes de seis dos oito clubes classificados.