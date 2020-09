Com técnico novo, Confiança vence o Guarani e sobe na tabela da Série B

O único gol do duelo foi marcado por Matheus Mancini, filho do técnico Vagner Mancini - (Foto: Ciro Campos / Estadão)

O Confiança se afastou da zona de rebaixamento e se reabilitou na Série B do Campeonato Brasileiro ao vencer o Guarani por 1 a 0 na noite desta sexta-feira, na Arena Batistão, pela décima rodada. O duelo marcou a estreia do técnico Daniel Paulista na equipe sergipana. O único gol do duelo foi marcado por Matheus Mancini, filho do técnico Vagner Mancini, hoje no Atlético-GO.

Com o resultado, o Confiança ganhou cinco posições e ficou em 11º colocado, com 11 pontos. O Guarani, por outro lado, somou seu segundo jogo consecutivo sem vitória e estacionou nos oito pontos, em 16º lugar.

Motivado com a estreia do técnico Daniel Paulista, que substituiu Matheus Costa, o Confiança pareceu querer mostrar serviço ao novo comandante. O time sergipano iniciou em cima do Guarani e foi logo criando boa oportunidade de gol. Lucas Abreu entregou para Reis, que chutou e mandou rente à trave de Jefferson Paulino. A resposta veio com Bruno Sávio, mas Silva afastou.

Apesar do bom começo, o duelo caiu muito de produção no decorrer do primeiro tempo. Apesar de ter a posse de bola, o Confiança afunilou o meio de campo e esbarrou na defesa do Guarani, que jogou com os 11 homens atrás da linha do meio-campo, tentando escapar pelas laterais, mas sem sucesso.

O time sergipano conseguiu pressionar no final e criou mais duas oportunidades com Reis, mas o Guarani se segurou para levar o zero para o intervalo. No entanto, a pressão deu resultado logo no início da etapa complementar. Aos sete minutos, após a cobrança de escanteio, Silva chutou e Matheus Mancini, na pequena área, completou para o gol.

Em desvantagem, o técnico Ricardo Catalá promoveu duas estreias no time paulista. Bruno Paulo e Alan entraram, mas o Confiança continuou superior. No arremate de Reis, a bola passou perto do travessão. No entanto, o time campineiro conseguiu dar uma resposta, novamente com Murilo Rangel. Em cobrança de falta, obrigou Rafael Santos a fazer grande defesa.

Nos minutos finais, o Confiança tirou o pé do acelerador e entregou a bola para o Guarani, que partiu com tudo para o ataque. O time campineiro, porém, apostou muito nas bolas alçadas na área, mas a defesa adversária esteve impecável e garantiu o triunfo, ainda invicto dentro de casa.

Na próxima rodada, o Guarani enfrenta o Figueirense no sábado, às 11h, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC). No dia seguinte, o Confiança visita a Ponte Preta, às 20h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

FICHA TÉCNICA:

CONFIANÇA 1 x 0 GUARANI

CONFIANÇA - Rafael Santos; Thiago Ennes (Caíque Sá), Luan, Matheus Mancini e Djalma Silva; Amaral, Jeferson Lima, Ítalo (Alyson) e Everton (Danilo Pires); Ari Moura (Bruno Paraíba) e Reis (Marcelinho). Técnico: Daniel Paulista.

GUARANI - Jefferson Paulino; Cristovam, Wálber, Didi e Bidu; Deivid (Marcelo), Lucas Abreu (Alan) e Waguininho (Bruno Paulo); Murilo Rangel, Bruno Sávio (Elias Carioca) e Alemão (Rafael Costa). Técnico: Ricardo Catalã.

GOL - Matheus Mancini, aos sete minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lucan, Matheus Mancini e Thiago Ennes (Confiança); Cristovam e Deivid (Guarani).

ÁRBITRO - Antônio Dib Moraes de Sousa (PI).

RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.

LOCAL - Estádio Batistão, em Aracaju (SE).