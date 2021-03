Com show do aniversariante Stephen Curry, Warriors derrotam o líder Utah Jazz

No dia de seu aniversário, Curry ajudou a encerrar uma série de quatro derrotas seguidas dos Warriors ao marcar 32 pontos e dar nove assistências - (Foto: Jeff Chiu / AP)

Aniversariante do dia - completou 33 anos de idade -, Stephen Curry deu um show na rodada de domingo da NBA. Na vitória do Golden State Warriors sobre o Utah Jazz, melhor time da liga no momento, por 131 a 119, o armador ajudou a encerrar uma série de quatro derrotas seguidas de seu time ao marcar 32 pontos e dar nove assistências.

Curry teve grande ajuda de dois companheiros. O ala Draymond Green conseguiu um "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) de 11 pontos, 12 rebotes e 12 assistências e Andrew Wiggins marcou 28 pontos para garantir a 20.ª vitória em 39 partidas.

Do lado derrotado, o Jazz foi comandado pelo francês Rudy Gobert, que anotou 24 pontos e 27 rebotes - sua melhor marca na carreira, superando os 25 rebotes em duas partidas diferentes. Além do pivô, Donovan Mitchell marcou 24 pontos e Mike Conley, 23. Vindo do banco, Jordan Clarkson teve mais uma boa atuação anotando 21 pontos.

Com esse novo revés, o Jazz agora possui quatro derrotas em seis jogos - são 10 em 38 partidas. A equipe está a caminho de uma sequência dura agora com mais quatro partidas fora de casa antes de voltar a Salt Lake City no próximo dia 24 para enfrentar um dos favoritos ao título, o Brooklyn Nets de James Harden, Kyrie Irving e Kevin Durant.

Na Filadélfia, o Philadelphia 76ers teve seu primeiro jogo sem o pivô camaronês Joel Embiid, que se lesionou na última sexta-feira. Mesmo assim, não tomou conhecimento do San Antonio Spurs e ganhou por 134 a 99, acumulando a oitava vitória nos últimos 10 jogos e garantindo a primeira posição da Conferência Leste.

Tobias Harris terminou como cestinha da partida com 23 pontos para os 76ers, além de nove rebotes e sete assistências. Atrás do ala, Seth Curry registrou 21 pontos e Danny Green conseguiu 17. Ben Simmons, que não jogou o All-Star Game e perdeu os dois primeiros jogos após a parada, cumprindo protocolos relacionados à covid-19, atuou por 26 minutos e teve 14 pontos e nove assistências.

Confira a rodada de domingo da NBA:

Oklahoma City Thunder 128 x 122 Memphis Grizzlies

Golden State Warriors 131 x 119 Utah Jazz

Philadelphia 76ers 134 x 99 San Antonio Spurs

Orlando Magic 97 x 102 Miami Heat

Atlanta Hawks 100 x 82 Cleveland Cavaliers

Houston Rockets 107 x 134 Boston Celtics

Minnesota Timberwolves 114 x 112 Portland Trail Blazers

Chicago Bulls 118 x 95 Toronto Raptors

New Orleans Pelicans 135 x 115 Los Angeles Clippers

Confira a rodada de segunda-feira da NBA:

Charlotte Hornets x Sacramento Kings

Washington Wizards x Milwaukee Bucks

Detroit Pistons x San Antonio Spurs

Brooklyn Nets x New York Knicks

Dallas Mavericks x Los Angeles Clippers

Denver Nuggets x Indiana Pacers

Phoenix Suns x Memphis Grizzlies

Golden State Warriors x Los Angeles Lakers