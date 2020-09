Com show de LeBron e Davis, Lakers vencem Nuggets e fazem 1 a 0 na final do Oeste

Marcada por suas grandes viradas nos playoffs, a equipe do Colorado fez um jogo competitivo, mas cometeu erros que foram determinantes - ( Foto: Mike Ehrmann/ Gettyimagens)

Depois de estrear com revés nas duas séries anteriores dos playoffs da NBA, o Los Angeles Lakers largou muito bem na final da Conferência Oeste. Com show de LeBron James e Anthony Davis, a franquia da Califórnia derrotou o Denver Nuggets por 126 a 114 e fez 1 a 0.

Como de costumar, LeBron e Davis comandaram a equipe e foram os destaques dos Lakers, ambos com um "double-double". O veterano anotou 15 pontos e deu 12 assistências, enquanto que o ala-pivô foi o cestinha da partida com 37 pontos e contribuiu com dez rebotes. Caldwell-Pope, com 18 pontos e Dwight Howard, com 13, também tiveram participação fundamental no triunfo.

Além do talento individual de seus astros, o Lakers apostou em uma defesa forte e na precisão nos arremessos de três. Davis travou um duelo duro com Nikola Jokic no início da partida. Mas o pivô sérvio se enrolou com faltas e teve dificuldade com o jogo físico dos pivôs do adversário, McGee e Howard, este que chamou a atenção pelas belas enterradas.

Marcada por suas grandes viradas nos playoffs, a equipe do Colorado fez um jogo competitivo, mas cometeu erros que foram determinantes para o triunfo e viu o rival abrir 24 pontos ao final do terceiro quarto e deixar o triunfo muito bem encaminhado. Na última parcial, os Nuggets cresceram, mas não conseguiram tirar a desvantagem.

Os Nuggets sofreram especialmente com desperdícios de bola (16, no total) e com o desempenho ruim dos coadjuvantes. Apenas Jokic e Jamal Murray se destacaram em alguns momentos do jogo, mas, sozinhos, não conseguiram conduzir o time a um resultado positivo.

O pivô sérvio anotou 21 pontos, pegou seis rebotes e deu duas assistências, enquanto que o ala-armador canadense deixou a quadra com 21 pontos e cinco assistências. Michael Porter Jr. Alcançou um "double-double" de 14 pontos e dez rebotes.

O segundo jogo da final da Conferência Oeste está marcado para este domingo, às 20h30 (horário de Brasília).