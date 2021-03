Com show de James Harden, Brooklyn Nets sofre, mas supera Detroit Pistons na NBA

O time de Nova York chegou à vitórias graças principalmente à atuação decisiva do "Barba" - (Foto: John Minchillo/AP)

O Brooklyn Nets sofreu, mas contou com um show de James Harden para derrotar o Detroit Pistons, lanterna da Conferência Leste, por 100 a 95 e alcançar o 26º triunfo da temporada da NBA. O time de Nova York chegou à vitórias graças principalmente à atuação decisiva do "Barba", que chamou a responsabilidade e saiu de quadra com um "triple-double".

Harden foi o cestinha do jogo, com 24 pontos, apanhou dez rebotes e deu o mesmo número de assistências. Ele teve ótima exibição e cresceu especialmente no final, quando os Nets haviam perdido a dianteira do placar, mas sob o comando de seu craque, assumiram a ponta e garantiram a vitória.

Vale destacar também o desempenho de Kyrie Irving, que colaborou com 18 pontos, cinco assistências e quatro rebotes. Pelo lado dos Pistons, o destaque foi Jerami Grant, com 22 pontos.

O time de Brooklyn segue na segunda colocação do Leste, próximo do líder Philadelphia 76ers, que superou o Washington Wizards na última sexta-feira. Já a franquia de Detroit continua na lanterna da mesma conferência.

Outro astro a brilhar e anotar dois dígitos em três fundamentos foi Giannis Antetokounmpo. O grego foi fundamental para o Milwaukee Bucks superar o Washington Wizards por 125 a 119 fora de casa. Ele saiu de quadra com 33 pontos, 11 rebotes e o mesmo número de assistências.

Além do astro grego, também tiveram papel importante no triunfo o armador Jrue Holiday, que fechou o jogo com 18 pontos, oito rebotes e três assistências, e Khris Middleton, autor de 16 pontos, cinco rebotes e oito assistências.

Apesar do revés de sua equipe, Russell Westbrook foi o grande nome do duelo e o maior pontuador. Ele anotou um "triple-double" de 42 pontos, 10 rebotes e 12 assistências, mas não foi capaz de evitar a derrota dos Wizards. O brasileiro Raulzinho fez 10 pontos, deu seis assistências e apanhou dois rebotes.

Candidato a calouro do ano, LaMelo Ball brilhou e ajudou a garantir mais uma vitória do Charlotte Hornets, que derrotou o Toronto Raptors por 114 a 104, com 23 pontos, nove rebotes e seis assistências do armador novato.

O confronto entre Denver Nuggets e Dallas Mavericks foi dominado pelos europeus. O esloveno Luka Doncic (21 pontos e 12 assistências) e o letão Kristaps Porzingis (25 pontos) brilharam e comandaram a vitória da equipe do Texas por 116 a 103.

O cestinha do jogo foi outro atleta europeu, mas do lado dos Nuggets, o sérvio Nikola Nokic, que fechou o jogo com 26 pontos, 11 assistências e nove rebotes, mas não pôde evitar o revés de sua equipe.

Confira os resultados dos jogos de sábado da NBA:

Oklahoma City Thunder 97 x 119 New York Knicks

Brooklyn Nets 100 x 95 Detroit Pistons

Charlotte Hornets 114 x 104 Toronto Raptors

Washington Wizards 119 x 125 Milwaukee Bucks

Atlanta Hawks 121 x 106 Sacramento Kings

Minnesota Timberwolves 121 x 125 Portland Trail Blazers

Phoenix Suns 111 x 122 Indiana Pacers

Denver Nuggets 103 x 116 Dallas Mavericks