Praça das Moreninhas é opção de esporte e lazer para moradores da região

Praça das Moreninhas recebe o nome de Disvaldo de Souza Bezerra - (Foto: Secom Gov/ Divulgação)

Localizada na Rua Anacá esquina com a Jaturana, a Praça das Moreninhas recebeu obras de revitalização e, a partir de agora poderá ser utilizado pela população da região como mais uma opção de esporte e lazer. O novo espaço de convivência, que recebe o nome de Disvaldo de Souza Bezerra, foi estruturado para atender todos os públicos, desde crianças até idosos. O que antes era só um campo de futebol, tornou-se uma praça de quase 8 mil metros quadrados.

A obra de revitalização recebeu investimento de R$ 325 mil. O campo recebeu alambrado, refletores e no seu entorno foi construída uma pista de caminhada. Foram construídos bancos de concreto onde os frequentadores poderão sentar para conversar, jogar dama ou dominó, por exemplo. As crianças poderão usufruir do playground. Foram instalados também equipamentos de ginástica, academia ao ar livre que já conta com aparelhos para pessoas com deficiência.

Devido ao período de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, o local recebeu cartazes com recomendações da saúde, de higienização dos materiais, e recomendação do uso de máscaras.