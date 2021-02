Com repasse de R$ 820 mil, governo contribui com os clubes e ajuda a fortalecer o futebol de MS

Para apoiar e contribuir com o futebol de Mato Grosso do Sul, o governo estadual fez o repasse de R$ 820.902,00 para os clubes que vão disputar a Série A do campeonato estadual de futebol. A assinatura do convênio ocorreu na manhã desta sexta-feira (26), na Governadoria. Este aporte é feito por meio da Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte).

O secretário estadual de governo, Sérgio Murilo, ressaltou que a contribuição para os 10 clubes de futebol mostra a preocupação do governo com o esporte no Estado. “Temos que comemorar o esforço feito pelo governador (Reinaldo Azambuja) para apoiar o futebol de Mato Grosso do Sul. Ele entende a importância desta contribuição”.

Sérgio Murilo ainda se colocou à disposição dos clubes e dirigentes para abrir uma “agenda especial” para tratar de incentivo e apoio ao futebol local. “Vamos sim avançar neste setor e tratar do assunto no momento adequado, para que possamos melhorar o que precisa ser melhorado”, destacou o secretário.

Este recurso, que é advindo do Fundo de Investimentos Esportivos (FIE/MS), irá ajudar os clubes com despesas ao longo da competição, entre elas a hospedagem e alimentação dos jogadores e comissão técnica, taxa de arbitragem e custos com materiais esportivos, chegando até os uniformes.

O diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Miranda, ressaltou que a assinatura do convênio se trata de um “momento especial”, com o governo estadual mais uma vez contribuindo com o futebol sul-mato-grossense. “O governo tem feito sua parte com apoio ao esporte como um todo, desde a categoria de base, as ações sociais, até chegar ao futebol profissional, como nenhum outro governo faz”, ponderou.

Miranda destacou que este aporte financeiro aos clubes será 30% maior do que no ano passado e que inclui novos gastos, como ajuda com material esportivo e até incentivo para transmissão dos jogos, por meio dos cronistas esportivos. “Esta ajuda fortalece a parcerias com os times e contribui com o futebol”, descreveu.

Para ampliar esta ajuda, a deputada federal Rose Modesto anunciou, durante a solenidade, que vai destinar mais R$ 500 mil em emendas parlamentares para Fundesporte, que serão enviados para ajudar os clubes do Estado. “Temos que contribuir, porque o futebol é um dos segmentos que trazem alegria, conforto para população e este apoio é mais um passo para fortalecer o setor”.

Campeonato estadual

O Campeonato Sul-Mato-Grossense 2021 começa no próximo domingo (28), com a participação de dez times na competição. O torneio segue até 23 de maio, tendo na primeira fase dois grupos com cinco equipes, que vão se enfrentar em turno e returno. Os três melhores clubes de cada grupo garantem vaga ao hexagonal final.

O presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), Francisco Cesário de Oliveira, ressaltou que esta ajuda do governo foi essencial para a realização do torneio. “Estou muito emocionado e pode ter certeza que vamos começar o campeonato com muita tranquilidade, pois estamos preparando-o desde novembro do ano passado. Serão 10 municípios com representantes nesta edição”.

Representando os times, o presidente do clube Águia Negra, Iliê Vidal, agradeceu o apoio do Governo do Estado e revelou que sem o aporte (financeiro) ficaria difícil participar do torneio. “Temos uma gratidão imensa, pois sem esta ajuda ficaria difícil participar. Vamos continuar em busca de mais apoio, inclusive atrás de novas leis de incentivo”.

O torneio terá a participação do Dourados Atlético Clube, Três Lagoas Sport Club, Clube de Esportes União/ABC e Novo Futebol Clube, recém-promovidos da Série B; além de Esporte Clube Comercial, Aquidauanense Futebol Clube, Costa Rica Esporte Clube, Operário Futebol Clube, Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão (Serc) e Esporte Clube Águia Negra.

Participaram da assinatura do convênio o secretário estadual de Governo, Sérgio Murilo, secretário adjunto Flávio César, o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Miranda, além do deputado estadual Herculano Borges, deputada federal Rose Modesto, o vereador Zé da Farmácia e representantes da federação e dos clubes do Estado.

Leonardo Rocha, Subcom

Fotos: Chico Ribeiro