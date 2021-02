Com regra para torcedores, Tóquio-2020 divulga código de conduta para Olimpíada

Olimpíadas vão acontecer em 2021 após adiamento por conta da pandemia. - (Foto: Divulgação/Tokyo2020)

O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Paralímpicos de Tóquio-2020, o Comitê Olímpico Internacional (COI) e o Comitê Paralímpico Internacional (IPC) divulgaram nesta quarta-feira a primeira versão do chamado Playbook, um código de conduta com diretrizes a serem seguidas antes, durante e após os eventos no Japão. Manuais específicos voltados para atletas e imprensa serão publicados nos próximos dias.

As medidas visam tornar a Olimpíada (de 23 de julho a 8 de agosto) e a Paralimpíada (de 24 de agosto a 5 de setembro) seguras em meio à pandemia do novo coronavírus. Todas as regras ainda sofrerão atualizações até o mês de julho.

"A saúde e a segurança de todos são nossa prioridade máxima. Todos temos nossos papéis. É por isto que estes códigos foram criados, com regras que farão cada um de nós um contribuinte ativo para os Jogos. Sabemos que esses Jogos serão diferentes de muitas maneiras. Para todos os participantes haverá condições e restrições que requerem flexibilidade e compreensão", disse Christophe Dubi, diretor executivo dos Jogos no COI, que participou da divulgação por videoconferência.

Durante a entrevista coletiva de apresentação do código, um porta-voz do Comitê Organizador afirmou que não haverá obrigatoriedade de vacina para entrar no Japão e participar dos eventos. No código, no entanto, o tópico sobre a vacina encoraja que os atletas sejam vacinados assim que grupos prioritários estiverem imunizados em seus países. A vacina não isentará alguém de seguir todos os protocolos estabelecidos pela organização.

Não será exigida vacinação para entrar no Japão, mas sim um teste negativo para a covid-19 feito 72 horas antes do embarque. Dependendo de local de origem, também será necessário testagem na chegada. Para casos positivos para o novo coronavírus, haverá locais para isolamento social aprovados pelo governo japonês.

Não está claro ainda como as medidas de isolamento poderão afetar a competição, caso o infectado pela covid-19 tenha resultado positivo durante o evento e seja um atleta, por exemplo.

Todos deverão cumprir quarentena de 14 dias na chegada ao país. Neste período só será permitido deixar as acomodações do hotel para ir a arenas oficiais e uma lista limitada de locais (ainda a serem divulgados). Nesta janela será proibido usar transporte público, ir a restaurantes e bares e ter qualquer tipo de atividade turística.

Mesmo após o período de 14 dias, todos deverão evitar contatos desnecessários, aglomerações e manter um mínimo de 1 metro de distância para outras pessoas e 2 metros, no caso dos atletas.

Todas as delegações terão um profissional responsável por monitorar o cumprimento das regras de combate à disseminação da covid-19 e será necessário assinar um documento concordando com o código de conduta. Não foi explicado ainda o que pode acontecer com quem violar as regras. Um comitê disciplinar poderá ser instaurado.