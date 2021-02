Com 'pneu', Serena Williams avança à terceira rodada no Aberto da Austrália

Serena Williams - (Foto: Dave Hunt/EFE)

Ex-número 1 do mundo e lutando para ser a maior recordista de títulos de Grand Slam - precisa de mais um, o 24.º na carreira, para igualar a marca da australiana Margaret Court -, a americana Serena Williams já está na terceira rodada do Aberto da Austrália. Nesta quarta-feira, em Melbourne, a atual 11.ª colocada do ranking da WTA não teve trabalho para derrotar a sérvia Nina Stojanovic por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/0, em apenas 1 hora e 9 minutos.

Depois de criar dúvidas sobre sua condição física às vésperas do Grand Slam australiano, Serena mostrou forças em seus primeiros jogos no torneio. Na estreia contra a alemã Laura Siegemund cedeu apenas dois games e nesta segunda rodada o desempenho também foi muito firme.

Na próxima rodada, Serena medirá forças com a russa Anastasia Potapova, que passou pela húngara Timea Babos, que veio do qualifying, em sets diretos com as parciais de 6/2 e 6/4. Atual número 101 do mundo, a tenista de apenas 19 anos enfrentou a americana no Aberto da Austrália do ano passado e acabou eliminada na estreia.

Com dificuldade, a número 2 do mundo passou à terceira rodada. A romena Simona Halep teve trabalho para ganhar de virada da australiana Alja Tomljanovic por 2 sets a 1 - com parciais de 4/6, 6/4 e 7/5. Sua próxima rival será a russa Veronika Kudermetova, cabeça de chave número 32, que eliminou a compatriota Varvara Gracheva também por 2 a 1 - parciais de 5/7, 6/2 e 6/2.

Vice-campeã em Melbourne em 2020, a espanhola Garbiñe Muguruza conquistou mais uma vitória. A cabeça de chave 14 teve pela frente a russa Liudmila Samsonova, que veio do qualifying, e mais uma vez perdeu apenas quatro games, triunfando com parciais de 6/3 e 6/1. Na terceira rodada, terá pela frente a casaque Zarina Diyas, que eliminou a americana Bernarda Pera, a algoz da alemã Angelique Kerber na estreia, vencendo por 2 sets a 1 - com parciais de 6/4, 3/6 e 6/3.

OUTROS JOGOS - As duas últimas vencedoras de Grand Slam avançaram com muita tranquilidade à terceira rodada do Aberto da Austrália. Número 3 do mundo e atual campeã do US Open, a japonesa Naomi Osaka precisou de apenas 1 hora e 1 minuto para superar a francesa Caroline Garcia por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3. Sua próxima adversária será a tunisiana Ons Jabeur, que venceu a eslovaca Anna Schmiedlova por 6/3 e 6/2.

Atual campeã de Roland Garros, a polonesa Iga Swiatek, de 19 anos e 17.ª do ranking da WTA, superou a italiana Camila Giorgi por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4. O resultado serviu como uma revanche para Swiatek, que havia perdido para a mesma adversária na segunda rodada do Aberto da Austrália de 2019. Ela enfrenta na terceira rodada a francesa Fiona Ferro, que surpreendeu a casaque Elena Rybakina com um duplo 6/4.

Duas cabeças de chave foram eliminadas nesta quarta-feira. A canadense Bianca Andreescu, oitava pré-classificada, caiu para Hsieh Su-wei, de Taiwan, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, e a checa Petra Kvitova, nona, perdeu para a romena Sorana Cirstea por 2 a 1 - parciais de 6/4, 1/6 e 6/1.

Outras vencedoras do dia foram a belarussa Aryna Sabalenka (cabeça 7), a checa Marketa Vondrousova (19), a americana Ann Li e a italiana Sara Errani.