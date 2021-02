Com novo show de LeBron James, Lakers derrotam Nuggets; Jazz vence e segue líder

O astro LeBron James brilhou mais uma vez em quadra pelo Los Angeles Lakers. N - (Foto: Kevin C.Cox/AFP)

O astro LeBron James brilhou mais uma vez em quadra pelo Los Angeles Lakers. Na rodada de quinta-feira da NBA, o ala-armador comandou a franquia da Califórnia na vitória sobre o Denver Nuggets por 114 a 93, no ginásio Staples Center, em Los Angeles. Foi o cestinha do jogo e ainda saiu com um "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos): foram 27 pontos, 10 assistências e 10 rebotes.

O triunfo dos Lakers, o 17.º em 23 partidas - o que o mantém na terceira colocação da Conferência Oeste -, foi obtido também com a boa atuação de outros dois jogadores. O armador alemão Dennis Schroder estava em uma grande noite e foi responsável por 21 pontos. Anthony Davis também teve participação importante e ficou próximo de um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) com 13 pontos e nove rebotes.

Pelo lado dos Nuggets, em quarto lugar no Oeste com 12 vitórias e agora nove derrotas, o destaque foi o armador Jamal Murray, que conseguiu 20 pontos e cinco assistência. O pivô sérvio Nikola Jokic até teve um "double-double" com 13 pontos e 10 rebotes, mas sua atuação foi abaixo do esperado.

Quem lidera o Oeste e toda a NBA é o Utah Jazz. Mesmo jogando fora de casa, na Geórgia, a equipe de Salt Lake City mostrou força e derrotou com facilidade o Atlanta Hawks por 112 a 91. Agora são 17 vitórias e apenas cinco derrotas na temporada regular.

O ala Bojan Bogdanovic brilhou ao marcar 31 pontos na partida. Além disso, pegou seis rebotes e deu uma assistência. O pivô francês Rudy Gobert ainda teve um "double-double" com 11 pontos e 12 rebotes. Pelos Hawks, o melhor foi o ala John Collins com 17 pontos e sete rebotes.

DUELO

Dois dos jogadores mais talentosos da NBA na atualidade, Stephen Curry e o esloveno Luka Doncic mediram forças no ginásio American Airlines Center, em Dallas. No entanto, o grande nome da partida foi Kelly Oubre Jr. O ala ofuscou os astros, fez a sua melhor exibição na carreira e o Golden State Warriors massacrou o Dallas Mavericks por 147 a 116.

Oubre Jr. marcou 40 pontos, sua maior marca na carreira, e pegou oito rebotes. Com uma exibição impactante também, Curry anotou 28 pontos. Pelo lado dos Mavericks, Doncic foi o principal cestinha (27 pontos, seis rebotes e seis assistências).

Confira a rodada de quinta-feira da NBA:

Atlanta Hawks 91 x 112 Utah Jazz

Dallas Mavericks 116 x 147 Golden State Warriors

Philadelphia 76ers 105 x 121 Portland Trail Blazers

Memphis Grizzlies 103 x 115 Houston Rockets

Los Angeles Lakers 114 x 93 Denver Nuggets

Confira a rodada de sexta-feira da NBA:

Indiana Pacers x New Orleans Pelicans

Orlando Magic x Chicago Bulls

Brooklyn Nets x Toronto Raptors

Cleveland Cavaliers x Milwaukee Bucks

Charlotte Hornets x Utah Jazz

Miami Heat x Washington Wizards

Oklahoma City Thunder x Minnesota Timberwolves

Phoenix Suns x Detroit Pistons

Los Angeles Clippers x Boston Celtics