Com menos datas, Carioca de 2021 terá turno único para definir semifinalistas

O Campeonato Carioca terá fórmula diferente - e mais simples - em 2021. Nesta segunda-feira, o Conselho Arbitral da competição, realizado na sede da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, definiu que os participantes vão se enfrentar em turno único para definir os semifinalistas. O regulamento também valerá na edição 2022.

Os 12 clubes presentes na fase principal do Carioca vão duelar em 11 rodadas, com início marcado para 27 de fevereiro, no fim de semana seguinte ao encerramento do Brasileirão. O time de melhor campanha será declarado o vencedor da Taça Guanabara e avançará às semifinais, assim como o segundo, terceiro e quarto colocados.

A partir daí, o campeonato será definido em mata-matas, nas semifinais e na decisão, com jogos de ida e volta. As equipes de melhor campanha terão vantagem nas semifinais, mas não na decisão. Já os times que terminarem o turno único entre a quinta e a oitava colocações vão disputar a Taça Rio, que tradicionalmente era o segundo turno da competição.

Com essa definição, o Carioca terá 15 datas em 2021, duas a menos do que em 2020. Ainda não há acordo pela transmissão do torneio, que teve seu contrato rompido pela Rede Globo durante a última edição, alegando que os clubes não cumpriram com o que estava previsto, pois transmitiram jogos.

A fase preliminar do Carioca será realizada de 16 de janeiro a 25 de fevereiro, com Cabofriense, Friburguense, Americano, America, Nova Iguaçu e Sampaio Corrêa, valendo uma vaga na etapa principal. Mas será a última vez que ocorrerá, pois a partir de 2021 haverá a Série A2.

Um sorteio definiu a tabela da Taça Guanabara, com o primeiro clássico sendo Flamengo x Fluminense, no fim de semana dos dias 13 e 14 de março. Será a reedição da final de 2020, vencida pelo time rubro-negro, atual bicampeão carioca.

Confira a tabela da primeira rodada do Estadual, que ainda será detalhada:

27/02 e 28/02 - Resende x Fluminense

Volta Redonda x Madureira

Botafogo x Boavista

Flamengo x 1.º da fase preliminar

Macaé x Bangu

Vasco x Portuguesa