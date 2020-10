Com meia de 17 anos do Barça, Pia chama 'estrangeiras' para treinos em Portugal

A relação conta apenas com atletas que atuam fora do País - (Foto: Leonhard Foeger/Reuters)

A técnica Pia Sundhage anunciou nesta quinta-feira a lista de 24 jogadoras convocadas para um período de treinamento da seleção brasileira feminina. Aproveitando a Data Fifa entre os dias 19 e 27, a sueca optou por reunir as atletas para um período de treinos em Portimão. A relação conta apenas com atletas que atuam fora do País, sendo Giovanna Queiroz, de apenas 17 anos e do Barcelona, a principal novidade da relação.

Giovanna tem passagens pela seleção sub-17, tendo atuado por equipes de base dos Estados Unidos e da Espanha. Agora, vivenciará um encontro de gerações com a craque Marta, de 34 anos e atualmente no Orlando Pride, que voltou a ser convocada por Pia, assim como Formiga, de 42 anos e do Paris Saint-Germain. E sse intercâmbio foi exaltado por Pia em sua entrevista.

"É fantástico que nessa lista temos Marta e a Giovanna Queiroz. Temos uma jogadora famosa e com experiência, e do outro lado provavelmente o futuro do time. É fantástico que Giovanna seja tão nova e já tenha atuado por três seleções. Estou animada, pois ela é uma grande jogadora que atua por um time como o Barcelona e pode aprender na Seleção. Será uma ótima chance para ela conviver com alguém como a Marta, por exemplo. Do grupo do Jonas Urias, da Sub-20, também temos três jogadoras. É uma oportunidade de olhar para o futuro. Temos oito jogadoras que não vi ainda no time. Será uma ótima chance de ver esse grupo e a chance delas de representar o Brasil", disse a treinadora.

A adolescente é uma das oito atletas incluídas nesta lista que nunca estiveram presentes em convocações anteriores da treinadora, que assumiu o comando da seleção após o Mundial de 2019. As outras são: a goleira Daniele Neuhaus, a defensora Rayanne, as meias Laís e Ana Vitória, além das atacantes Mylena, Nycole e Valéria.

A lista só tem jogadoras que atuam na Europa, nos Estados Unidos ou na China. É o contrário do que aconteceu na convocação anterior, em setembro, quando Pia reuniu apenas atletas que atuam no futebol nacional para trabalhos na Granja Comary, em Teresópolis.

"A ideia agora é levar as jogadoras da Europa, Estados Unidos e China para comparar os desempenhos. Vivemos dias difíceis, então ter esse período é muito bom. Será interessante para ver como ficará essa comparação, pois teremos os mesmos testes e GPS nas atletas para analisar depois. Vamos ter vídeos também para fazer essa comparação. Será interessante e uma boa oportunidade para ver novas jogadoras", explicou Pia, em entrevista coletiva nesta quinta-feira.

Em sua entrevista coletiva, Pia também destacou que o Brasil tem várias atletas de alto nível atuando com destaque na Europa. O seu desafio, portanto, será unir esses nomes em um time forte e competitivo visando a Olimpíada de Tóquio.

"Para podermos ganhar algo, precisamos de diversidade. Ter jogadoras que atuam em outros países é uma vantagem. É importante que as jogadoras estejam prontas. Marta e Debinha, por exemplo, chegam fortes pelas competições que disputam. Alguns times da Europa são muito fortes, como PSG de Formiga e Luana, pois elas competem em alto nível até dentro do próprio treinamento. No Brasil isso acontece também. É único que tenhamos tantas jogadoras boas pelo mundo. Agora depende de nós colocarmos elas juntas e formarmos uma ótima equipe. É importante ter jogadoras que podem atuar em posições diferentes com versatilidade, busco isso nas que convoco", analisou Pia.

Em 2020, a seleção só entrou em campo em março, quando disputou um torneio na França, tendo encarado a seleção anfitriã (0 a 1), o Canadá (2 a 2) e a Holanda (0 a 0). Depois, toda a programação precisou ser alterada, com o cancelamento de amistosos e o adiamento dos Jogos de Tóquio para 2021, principal foco de preparação da equipe nesse momento.

Confira a lista de convocadas da seleção feminina:

Goleiras: Aline Reis (UD Granadilla Tenerife) Daniele Neuhaus (Benfica) e Natascha (Paris FC).

Defensoras: Antonia (Madrid CFF), Kathellen (Inter de Milão), Jucinara (Levante UD), Rafaelle (Changchun Dazhong) e Rayanne (Sporting Club Braga).

Meio-campistas: Ana Vitória (Benfica), Andressa Alves (Roma), Debinha (North Carolina Courage), Formiga (Paris Saint-Germain), Giovanna (Barcelona), Laís Araújo (Apollon Limassol), Luana (Paris Saint-Germain), Maria (Juventus) e Millene (Wuhan Xinjiyuan).

Atacantes: Bia Zaneratto(Wuhan Xinjiyuan), Ludmila (Atlético de Madrid), Marta (Orlando Pride), Mylena (FC de Familicão), Nycole Raysla (Benfica), Raquel (Sporting Lisboa) e Valéria (Madrid CFF).