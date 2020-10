Com lesão na coxa, Philippe Coutinho vira baixa do Barcelona contra a Juventus - (Foto: Divulgação)

O meia Philippe Coutinho vai desfalcar o Barcelona no confronto com a Juventus, quarta-feira, pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O brasileiro passou por exames neste domingo e o clube catalão revelou que foi detectada uma lesão muscular na coxa esquerda do jogador.

No sábado, Coutinho disputou os 90 minutos do clássico contra o Real Madrid, que terminou com vitória do time madrilenho por 3 a 1. Mas após o jogo acusou dores. Neste domingo ele foi submetido a exames, que constataram a contusão. O clube não deu um prazo para a volta, mas ele deve ser ausência, no mínimo, pelos próximos dois jogos.

"O exame na manhã de domingo revelou que Philippe Coutinho tem uma lesão no bíceps femoral esquerdo. Exatamente quanto tempo isso significa que ele ficará fora de ação depende de como a lesão evoluir", informou o Barcelona em comunicado divulgado neste domingo.

Sem citar o próximo adversário, o clube catalão comunicou que Coutinho fica fora de combate depois de jogar os 90 minutos contra o Real Madrid. Além do duelo na Itália, o brasileiro também não deve atuar diante do Alavés, pelo Espanhol, no próximo sábado.

Convocado pelo técnico Tite para os confrontos contra Venezuela e Uruguai nas Eliminatórias, Coutinho ainda teria outros dois jogos com o Barcelona para se recuperar: dia 4 de novembro, contra o Dínamo de Kiev, também pela Liga dos Campeões, e dia 8 frente o Bétis, na liga espanhola.

A comissão técnica da seleção brasileira vai acompanhar o tratamento e a recuperação do meio-campista de perto. A esperança é de que se recupere a tempo dos duelos do Brasil nas Eliminatórias Sul-Americanas.