Com grande atuação de Antetokounmpo, Bucks batem Pacers; 76ers vencem 4ª seguida

Giannis Antetokounmpo, ala do Milwaukee Bucks - (Foto: Benny Sieu/USA TODAY Sports)

Melhor jogador (MVP) das duas últimas temporadas da NBA, o astro grego Giannis Antetokounmpo fez valer a sua fama na rodada de quarta-feira e teve uma grande atuação na vitória do Milwaukee Bucks sobre o Indiana Pacers por 130 a 110, no ginásio Fiserv Forum, em Milwaukee. O ala-pivô saiu de quadra com um "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) de 21 pontos, 14 rebotes e 10 assistências. Isso em apenas três períodos da partida, já que foi poupado no último quarto.

Os reservas Bryan Forbes e Bobby Portis deixaram o banco de reservas e também se destacaram pelos Bucks. O primeiro marcou 20 pontos e o segundo flertou com o "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) com 18 pontos e nove rebotes.

Os Pacers estiveram irreconhecíveis em quadra, mas um jogador merece ser exaltado. O lituano Domantas Sabonis marcou 33 pontos e pegou 12 rebotes. Justin Holiday com 15 pontos e oito rebotes contribuiu como pôde. Malcom Brogdon jogou bem abaixo do que vem produzindo e fechou o jogo com apenas 12 pontos e três assistências.

Com a vitória, os Bucks ocupam a segunda colocação na Conferência Leste com uma campanha de 13 vitórias e oito derrotas. Os Pacers estão na quinta posição da mesma conferência, com 12 triunfos em 22 partidas.

A liderança no Leste é do Philadelphia 76ers, que derrotou fora de casa o Charlotte Hornets por 118 a 111 e chegou à quarta vitória consecutiva. No total são 16 triunfos em 22 jogos até agora na temporada regular.

Com 34 pontos e 11 rebotes, o pivô Joel Embiid foi o destaque da partida. Além do camaronês, Tobias Harris também teve participação importante pelos 76ers com 26 pontos. Pelo lado dos Hornets, LaMelo Ball e Gordon Hayward dividiram o status de cestinha do time, ambos com 22 pontos.

Quem também teve grande atuação na rodada de quarta-feira foi Zion Williamson, que carregou o New Orleans Pelicans ao triunfo sobre o Phoenix Suns por 123 a 101, em Nova Orleans. Ele conseguiu 28 pontos e agarrou sete rebotes, tendo a ajuda de Brandon Ingram, que terminou a partida com 23 pontos. Lonzo Ball anotou outros 18 e Steven Adams teve um "double-double" de 11 pontos e 13 rebotes.

Confira a rodada de quarta-feira da NBA:

Charlotte Hornets 111 x 118 Philadelphia 76ers

Milwaukee Bucks 130 x 110 Indiana Pacers

Atlanta Hawks 116 x 122 Dallas Mavericks

Cleveland Cavaliers 99 x 121 Los Angeles Clippers

Miami Heat 100 x 103 Washington Wizards

Chicago Bulls 103 x 107 New York Knicks

Oklahoma City Thunder 104 x 87 Houston Rockets

San Antonio Spurs 111 x 108 Minnesota Timberwolves

New Orleans Pelicans 123 x 101 Phoenix Suns

Sacramento Kings 116 x 111 Boston Celtics

Confira a rodada de quinta-feira da NBA:

Atlanta Hawks x Utah Jazz

Dallas Mavericks x Golden State Warriors

Philadelphia 76ers x Portland Trail Blazers

Memphis Grizzlies x Houston Rockets

Los Angeles Lakers x Denver Nuggets