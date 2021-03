Com gols de Gabriel Jesus, Manchester City goleia e chega à 21ª vitória seguida

Gabriel Jesus - (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Insuperável em 2021, o Manchester City ampliou suas marcas de invencibilidade nesta terça-feira. Jogando em casa, em rodada do Campeonato Inglês, o time de Josep Guardiola goleou o Wolverhampton por 4 a 1, com dois gols do brasileiro Gabriel Jesus, e chegou a sua 21ª vitória consecutiva por diferentes competições.

Com o resultado, o City chega ainda ao número de 28 jogos sem derrotas, igualando o recorde do clube. O time inglês não tropeça desde o empate com o West Bromwich, em 15 de dezembro. A última derrota aconteceu em 21 de novembro, diante do Tottenham, também pelo Inglês.

Ainda sem perder neste ano, o City amplia ainda mais a vantagem na liderança do Inglês. Soma 65 pontos, uma diferença de 15 pontos para o vice-líder Manchester United, que ainda não jogou nesta rodada. Já o Wolverhampton ocupa o 12º posto da tabela, com 34 pontos.

Com Gündogan no banco e Kevin de Bruyne e Gabriel Jesus entre os titulares, o Manchester não precisou fazer tanto esforço para sair na frente nesta terça. Um gol contra abriu o placar no Etihad Stadium. Aos 14, Mahrez cruzou da direita e o zagueiro Leander Dendoncker, tentando conter a chegada de Sterling, completou para o gol.

Aos 44, Gabriel Jesus começou a se destacar na partida. Ele iniciou jogada que culminou no gol de Aymeric Laporte. O lance, contudo, foi anulado por impedimento, após checagem pelo VAR.

Sem conseguir equilibrar o duelo, o Wolverhampton tentava apostar em contra-ataques, sem sucesso. Mas, em uma jogada de bola parada, buscou o empate. Aos 15, João Moutinho cobrou falta na área e Conor Coady escorou de cabeça para as redes.

O placar, porém, não refletia o domínio dos anfitriões. E não demorou para o City deslanchar na partida, após seguidas tentativas desperdiçadas no ataque, como aconteceu aos 31, quando Sterling bateu de fora da área e mandou rente à trave esquerda do goleiro Rui Patricio.

Três minutos depois, o lateral Walker cruzou rasteiro da direita, a defesa deu rebote e Gabriel Jesus completou para o gol com facilidade. Sempre exibindo alta velocidade no ataque, o City chegou ao terceiro gol aos 44, com Mahrez, outro destaque do confronto.

Antes do apito final, Gabriel Jesus anotou seu segundo gol na partida. Aos 47, Gündogan finalizou de fora da área, o goleiro deu rebote e o brasileiro bateu no canto, sem hesitar. O lance chegou a ser revisado pelo VAR, mas o árbitro de campo confirmou o gol e a goleada.