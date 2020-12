Com gol de Mina, Everton bate Arsenal e assume segundo lugar no Campeonato Inglês

Ex-palmeirense Yerri Mina marcou um dos gols na vitória sobre o Arsenal - Lance

O Everton assumiu a vice-liderança do Campeonato Inglês, neste sábado, após vencer, por 2 a 1, o Arsenal, no Estádio Goodison Park, em Liverpool, em jogo válido pela 14ª rodada.

Com os três pontos, o time do técnico Carlo Ancelotti pulou da sexta posição para o segundo lugar, cinco pontos atrás do líder Liverpool (31 a 26), que goleou o Crystal Palace, também neste sábado, por 7 a 0.

Os três gols em Liverpool saíram na primeira etapa. O Everton abriu o placar, aos 22 minutos de jogo, com um gol contra do zagueiro Holding, após cruzamento do nigeriano Iwobi. O empate do Arsenal veio aos 35 minutos, com Nicolas Pepe cobrando pênalti sofrido por Maitland-Niles.

O gol da vitória saiu no último lance do primeiro tempo. Sigurdsson cobrou escanteio e o zagueiro Mina, ex-Palmeiras, desviou de cabeça dentro da pequena área para garantir a importante vitória. Com a derrota, o Arsenal fica em 15º lugar, com apenas 14 pontos.