Com gol de Firmino, Liverpool bate Tottenham fora e reage no Inglês

Após seguidos tropeços e uma inesperada queda de rendimento, o Liverpool enfim conquistou sua primeira vitória no Campeonato Inglês em 2021. Jogando fora de casa, o time de Jürgen Klopp derrotou o Tottenham por 3 a 1, nesta quinta-feira, e esboçou reação na temporada. O brasileiro Roberto Firmino marcou um dos gols dos visitantes.

O atual campeão inglês vinha de fracos resultados neste começo de ano. Tanto que faturou apenas a sua segunda vitória em 2021, somando outras competições, em seis jogos. Com o resultado, chegou aos 37 pontos, subiu para o quarto lugar e reduziu a distância para o líder Manchester City, dono de 41 pontos.

No entanto, o primeiro colocado e o próprio Tottenham ainda têm um jogo a menos na tabela. A equipe comandada por José Mourinho ocupa a sexta posição da tabela, com 33 pontos. Curiosamente, os dois adversários desta quinta também já ocuparam a liderança do Inglês nesta temporada.

O jogo em Londres começou quente. Logo no primeiro minuto, Salah e Mané tabelaram bonito na entrada da área e o senegalês quase abriu o placar. A resposta do Tottenham foi fulminante. E mais eficiente. Son mandou para as redes após passe preciso de Kane. Mas o árbitro, após consultar o VAR, anulou o lance por impedimento.

Depois dos dois sustos, o Liverpool assumiu a iniciativa da partida e partiu para o ataque. O Tottenham, por sua vez, adotou sua conhecida estratégia de atuar no contra-ataque, à espera do rival. O time da casa, contudo, apostou em uma nova formação na defesa, com o experiente Alderweireld no banco de reservas. E sofreu por isso.

O Liverpool foi melhor ao longo do primeiro tempo, mas tinha dificuldade de penetrar na defesa anfitriã. Até que, aos 48, Henderson acertou belo lançamento pela esquerda para Mané, que dominou com categoria no peito e cruzou para Firmino completar para o gol com facilidade, na pequena área.

O segundo tempo, sob chuva, começou ainda melhor do que o primeiro. Foram dois gols em apenas três minutos. Aos 2, Mané finalizou com perigo da entrada da área, Lloris deu rebote e Alexander-Arnold encheu o pé para pegar o rebote e anotar o segundo gol dos visitantes.

O Tottenham respondeu com forte e belo chute de Pierre-Emile Hoejbjerg, de fora da área, aos 4. Alisson pulou no canto, mas não conseguiu evitar o gol dos anfitriões.

Mas era o Liverpool quem seguia melhor em campo, dando trabalho para o goleiro do Tottenham. Aos 10, os visitantes marcaram mais um. No entanto, o árbitro consultou o VAR para anular o gol por conta de toque de mão de Firmino no início da jogada, ainda no campo de defesa do Liverpool.

Nove minutos depois, o Liverpool voltou à carga. Alexander Arnold cruzou de longe, Joe Rodon falhou feio dentro da área e Mané não perdoou: 3 a 1. Jogadores e o técnico comemoram bastante o triunfo, em clima de alívio após seguidas decepções nas últimas semanas.